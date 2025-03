Tesla-Rivale BYD auf neuem Allzeithoch!

Die in Hongkong notierten Aktien des chinesischen Elektrofahrzeugriesen BYD erreichten am Dienstag ein Rekordhoch, nachdem das Unternehmen eine neue Schnellladetechnologie vorgestellt hat.

BYD präsentierte am Montag die neue "Super e-Platform"-Technologie, die laut Unternehmen Spitzenladegeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Kilowatt erreichen kann.

Seit Jahresbeginn befinden sich die Aktien des Tesla-Rivalen im Höhenflug: Die in den USA gehandelten Papiere verzeichneten bislang sogar einen Anstieg von über 50 Prozent!

Das neu vorgestellte Megawatt-Ladesystem, kann laut Unternehmen ein Elektrofahrzeug genauso schnell aufladen, wie ein herkömmlicher Tankvorgang dauert. Zudem kündigte BYD den Aufbau eines flächendeckenden Schnellladenetzwerks in ganz China an – und entfacht damit ein neues Wettrennen um die fortschrittlichste Ladetechnologie.

Viele Autofahrer stehen Elektrofahrzeugen skeptisch gegenüber, da sie befürchten, dass die Batterie auf langen Strecken leer wird. Um dieses Problem zu lösen, setzen Automobilhersteller verstärkt auf Schnellladetechnologie sowie auf Batterie-Tauschsysteme.

Chinesische Autobauer nutzen diese Technologien zunehmend als zentrale Verkaufsargumente, um sich in einem stark umkämften Markt von der Konkurrenz abzuheben.

Wie schneidet BYDs neues System im Vergleich ab?

Fahrzeuge, die mit diesem System kompatibel sind, können innerhalb von nur fünf Minuten eine Reichweite von 400 Kilometern aufladen.

Um diese Leistung zu ermöglichen, hat BYD eine Reihe innovativer Technologien entwickelt, darunter Batterien mit einem 10C-Ladefaktor – das bedeutet, dass sie mit dem Zehnfachen ihrer Kapazität pro Stunde geladen werden können. Zudem kommen Hochleistungsmotoren, Siliziumkarbid-Hochvolt-Chips und spezielle 1.000-kW-Schnellladegeräte zum Einsatz.

Zum Vergleich: Tesla setzt vorwiegend auf ein 400-Volt-System, das mit bis zu 250 kW lädt. Eine Ausnahme bilden der Cybertruck mit einer 800-Volt-Architektur (maximal 350 kW) sowie der Semi-Truck mit einem 1.000-Volt-Antriebssystem.

Warum baut BYD jetzt ein eigenes Ladenetzwerk?

BYD ist für mehr als ein Drittel der Elektroauto-Verkäufe in China verantwortlich. Bisher waren die Kunden des Unternehmens jedoch auf Ladestationen anderer Hersteller oder öffentliche Ladesäulen von Drittanbietern angewiesen. Zudem hat das Unternehmen angekündigt auch international tätig zu werden.

Der chinesische Elektro-Autobauer plant den Bau von über 4.000 eigenen Ladestationen in China – allerdings ohne einen konkreten Zeitrahmen zu nennen. Firmengründer Wang Chuanfu rief bei der Vorstellung der Technologie am Montag externe Investoren dazu auf, sich an dem Ausbau zu beteiligen.

Gibt es Bedenken?

Analysten warnen, dass eine flächendeckende Einführung von Schnellladetechnologien die Stromnetze stark belasten könnte, sodass zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur nötig wären.

BYD erklärte, dass jede seiner neuen Schnellladestationen mit einem eigenen Energiespeicher ausgestattet werde, um dieses Problem abzumildern. Experten weisen jedoch darauf hin, dass diese Lösung die Baukosten erheblich erhöhen könnte.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

