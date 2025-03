Leichte Kursverluste vor Abstimmung über Finanzpaket

Die als sicher geltenden Staatsanleihen litten unter der guten Stimmung am Aktienmarkt vor der Abstimmung im Bundestag über das von Union, SPD und Grünen ausgehandelte enorme Schuldenpaket. Mit diesem sollen Milliardeninvestitionen in Infrastruktur, Klimaschutz und Verteidigung möglich werden. Damit verbunden ist die Hoffnung auf einen Wachstumsschub, was wiederum den Risikoappetit der Anleger schürte.

Zudem stünden am Dienstag wie schon zu Wochenbeginn wichtige wirtschaftliche Kennzahlen zur Veröffentlichung an, schrieb Analyst Günther Scheppler von der DZ Bank. Allen voran verweis der Experte die Ergebnisse der jüngsten Umfrage des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung unter deutschen Finanzexperten. Da die Investitionspläne der Union und SPD schon etwas länger bekannt seien, geht Scheppler davon aus, dass sich der Konjunkturausblick im März deutlich aufgehellt hat, während die Einschätzung der Lage weiterhin trüb sein dürfte. Am Nachmittag steht die Industrieproduktion in den USA auf der Agenda, die seines Erachtens im Februar weiter leicht zugelegt hat./la/jsl/jha/