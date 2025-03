Nicht Steyr Motors: Starke Zahlen lassen jetzt auch diese Rüstungsaktie abheben!

Rüstungsaktien stehen bei Anlegerinnen und Anlegern derzeit hoch im Kurs – im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem Verteidigungswerte aus der EU und Großbritannien haben es Investoren angetan. Bei der Begeisterung um Werte wie Rheinmetall, Rolls Royce und Leonardo droht jedoch in Vergessenheit zu geraten, dass auch andere Weltregionen aussichtsreiche Werte zu bieten haben.

Während US-Verteidigungswerte zuletzt in Ungnade gefallen sind – die USA werden unter der Trump-Regierung nicht mehr als verlässlicher Partner in Sicherheitsfragen erachtet – hat sich beispielsweise der israelische Verteidigungsspezialist Elbit Systems mit starken Geschäften und hohen Kursgewinnen hervortun können. Diese Outperformance dürfte nach den am Dienstag vorgelegten Zahlen anhalten.