DAX-FLASH Dax steigt auf Rekordhoch - Anleger setzen auf Schuldenprogramm Mit der Perspektive einer gelockerten Schuldenbremse und milliardenschweren Investitionen in Rüstung und Infrastruktur in Deutschland in den kommenden Jahren hat sich der Dax am Dienstag zu einem weiteren Rekordhoch aufgeschwungen. Am Vormittag …