Klingbeil Investieren in Stärke unseres Landes SPD-Fraktionschef Lars Klingbeil erwartet durch das geplante, milliardenschwere Kreditpaket einen Aufbruch für Deutschland und Europa. "Wir investieren in die Stärke unseres Landes", betonte Klingbeil in einer Sondersitzung des Bundestags. Mit dem …