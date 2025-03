Erfolgreich zum eigenen ETF-Portfolio für mehr Rendite (FOTO)

Delitzsch (ots) - In der heutigen Zeit zählen ETFs zu den populärsten Formen der

Investition. Sie bieten teils ein geringeres Risiko als andere Anlagevarianten,

ermöglichen eine breite Diversifikation zu relativ überschaubaren Kosten und

eröffnen lukrative Renditechancen. Allerdings erwerben Investoren häufig ETFs,

die strukturell nicht unbedingt zu ihrer individuellen Strategie passen. Sie

beinhalten Branchen oder einzelne Unternehmen, die nur wenig zum Gewinn

beitragen.



Es ist jedoch durchaus möglich, sich aus ausgewählten Aktien einen eigenen ETF

zusammenzustellen. Dies spart Gebühren und verschafft Anlegern mehr finanzielle

Vorteile. Sie sollten hierbei allerdings einige Grundsätze berücksichtigen, das

Portfolio richtig strukturieren und Entwicklungen immer gut im Blick behalten.

Wer weiß, worauf zu achten ist, profitiert mit einem eigenen Portfolio von einer

optimalen Anlagestrategie.





Vorteile eigener ETFsInvestoren, die eine klare Strategie für ihre Geldanlage entwickelt haben oderspezielle Schwerpunkte setzen, etwa ethische, ökologische oder inhaltlicheThemen, profitieren in hohem Maße davon, sich einen eigenen ETFzusammenzustellen. Dies ermöglicht es nicht nur, die Investition auf dieindividuellen Anforderungen anzupassen, es geht auch mit deutlich geringerenKosten einher als gekaufte ETFs.Hierfür ist es allerdings wichtig, dass das Portfolio, wenn es einmalzusammengestellt ist, auch relativ fest bleibt und man nicht zu häufig an- undverkauft. Ansonsten könnten umfangreiche Tradingkosten anfallen. Wie hoch dieseausfallen, hängt von der Bank oder dem Broker ab, mit dem Anleger ihr Investmentverwalten. Ein großer Vorteil eines selbst zusammengestellten Portfolios bestehtin der starken Streuung. Dies verringert das Risiko finanzieller Verluste undmacht den eigenen ETF so noch einmal attraktiver im Vergleich zum erworbenenETF-Paket.Worauf kommt es bei der Portfoliostruktur an?Bei der Auswahl an Unternehmen für das eigene Portfolio gilt Klasse statt Masse.Denn nur so lässt sich der Überblick über die Struktur behalten. Nicht seltenschaffen bereits wenige starke Unternehmen die optimalen Grundbedingungen füreine gute Rendite. Wird das Ganze zu unübersichtlich, ist es hingegen ratsam,die Menge der enthaltenen Unternehmen zu reduzieren und so wieder für mehrKlarheit zu sorgen.Wer unsicher ist, welche Unternehmen er auswählen soll, ist gut beraten, ersteinmal die stärksten Indizes auf dem globalen Markt zu betrachten. Weltweitbewährt haben sich unter anderem der DAX, Nasdaq 100, MSCI World oder S&P 500.