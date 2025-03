Der Dreame A2 für 2.799 EUR- jetzt mit 200 EUR Rabatt zum Verkaufsstart (FOTO)

Berlin (ots) - Dreame Technology (https://de.dreametech.com) , Pionier

innovativer Haushaltsgeräte, stellt stolz den neuen Rasenmähroboter A2 vor.

Dieser ist ab sofort zum Preis von 2.799EUR erhältlich. Zur Feier des Launches

profitieren Kunden in den ersten 14 Tagen, vom 18. bis 31. März, von einem

attraktiven Rabatt von 200EUR . Aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängers

bietet der A2 nun die innovative OmniSense(TM) 2.0 Technologie, kombiniert mit

KI-gesteuerter Intelligenz und fortschrittlichen Schneidefunktionen, für ein

freihändiges, präzises und äußerst effizientes Mäherlebnis.



OmniSense(TM) 2.0 Technologie: Mähen ohne Mühe - ganz ohne Hand anzulegen!





Nach dem Erfolg des A1, Dreames erstem Rasenmähroboter mit OmniSense(TM) 1.0,stellt der neue A2 die fortschrittliche OmniSense(TM) 2.0 Technologie vor. Diesemarkante Weiterentwicklung bietet enorme Fortschritte in der autonomenNavigation und intelligenten Objekterkennung. Mit einer Kombination ausKI-Vision-Technologie und innovativen Umweltalgorithmen ermöglicht das Systemnun eine völlig automatisierte Festlegung der Mähgrenzen - und das ganz ohneaufwendige Verkabelungen, RTK-Basenstationen oder Signalbeacons. Der A2 ist miteinem 3D LiDAR-Sensor ausgestattet, der einen Erfassungsbereich von bis zu 70Metern und ein Sichtfeld von 360° x 59° bietet. So gewährleistet er eineherausragende Umwelterkennung und navigiert mühelos durch Gärten von bis zu 3000m² . Dank der Echtzeit-Erstellung von 3D-Karten garantiert der A2 zuverlässigeund präzise Leistung bei allen Lichtverhältnissen - für eine perfekteRasenpflege, ganz ohne Ihr Zutun.EdgeMaster(TM) Schneidsystem: Präzision bis zum letzten Rand - ganz ohneKompromisse!Das EdgeMaster(TM) Schneidsystem wurde speziell entwickelt, um eine der größtenHerausforderungen beim Roboter-Mähen zu lösen - ungemähtes Gras entlang derKanten. Mit einem hochpräzisen Klingenmechanismus, der die Schneidscheibe nachaußen verlängert, bleibt ein minimaler Abstand von nur 5 cm zum äußeren Rand desMähers. So wird eine vollständige Abdeckung erreicht, die zusätzlicheNacharbeiten überflüssig macht und gleichzeitig die Ästhetik Ihres Rasensperfekt zur Geltung bringt.KI-unterstützte Vision: Intelligente HindernisvermeidungDank der KI-gestützten Objekterkennung erkennt der A2 eine Vielzahl von Objekten- von Gartengeräten und Schläuchen bis hin zu kleinen Tieren wie Igeln - undweicht ihnen geschickt aus. Diese fortschrittliche, mehrstufigeHindernisvermeidung sorgt für maximale Sicherheit und gewährleistet einenreibungslosen Betrieb, bei dem sowohl der Mäher als auch Ihre Umwelt optimalgeschützt sind.Clevere App-Steuerung: Personalisierte Rasenpflege auf Knopfdruck