Xiaomi boomt: Nettogewinn steigt um 70 Prozent – alle Augen auf Trump und Xi!

Das chinesische Unternehmen Xiaomi hat im vierten Quartal einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 48,8 Prozent verzeichnet, der vor allem durch starke Verkäufe in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Smartphones angetrieben wurde. In den Monaten Oktober bis Dezember erreichten die Einnahmen 109 Milliarden Yuan (ca. 15,09 Milliarden US-Dollar), was über den Erwartungen der Analysten lag, die im Durchschnitt mit 103,94 Milliarden Yuan gerechnet hatten.

Xiaomi hat auch sein Jahresziel für die Lieferung von Elektrofahrzeugen auf 350.000 Einheiten erhöht. Dieser Schritt ist Teil des Bestrebens des Unternehmens, in dem schnell wachsenden Sektor eine bedeutende Rolle zu spielen. Lei Jun, der milliardenschwere Mitbegründer von Xiaomi, teilte auf Weibo mit, dass das Unternehmen seine Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge erfolgreich ausgebaut hat.

Xiaomi, das bisher vor allem für seine Smartphones und vernetzten Heimgeräte bekannt war, sieht Elektrofahrzeuge als eine wichtige Wachstumsmöglichkeit und hatte ursprünglich geplant, dieses Jahr 300.000 Autos auszuliefern.

Politisch könnte ein bevorstehendes Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, das bald in den USA stattfinden soll, weitere positive Entwicklungen bringen. Laut einem Bericht der South China Morning Post erhoffen sich Investoren positive Ergebnisse aus diesem Treffen, das das Potenzial hat, das Bild von China in Trumps Augen zu verbessern und die Spannungen eines möglichen Handelskrieges zu mildern. Kenny Tang vom Hong Kong Institute of Financial Analysts sieht in dem Treffen ein positives Zeichen für die Zukunft.

Xiaomi-Aktien gehörten am Dienstag im asiatischen Handel zu den Top-Gewinnern. Auch der Nasdaq Golden Dragon China Index, der US-notierte chinesische Technologieunternehmen umfasst, haussiert um 4,03 Prozent. Xiaomi-Aktien haben sich im letzten Jahr vervierfacht, vor allem aufgrund des erfolgreichen Einstiegs in den Elektrofahrzeugmarkt, der bisher von größeren Playern wie Tesla und BYD dominiert wurde.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion