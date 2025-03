Insolvenzen in Deutschland steigen stärker als erwartet / 10 % mehr Pleiten im Jahr 2025

Hamburg (ots) -



- Weltweite Unternehmensinsolvenzen steigen 2025 um 6 % und im Jahr 2026 um

weitere 3 %, nach +10 % im Jahr 2024

- Anstieg ist auf drei Faktoren zurückzuführen: die verzögerte Lockerung der

Zinssätze, das anhaltend unsichere Umfeld und die schwache Erholung der

Nachfrage

- Relativ hohe Zinssätze und der drohende Handelskrieg könnten die Zahl der

weltweiten Unternehmensinsolvenzen in den nächsten zwei Jahren noch weiter in

die Höhe treiben

- Prognose für Deutschland nach oben korrigiert von bisher 5 % auf nun 10 % im

Jahr 2025 - allerdings könnte das Finanzpaket von Union und SPD bei schneller

Umsetzung Deutschland aus der Stagnation führen und wiederum positive

Auswirkungen auf die Insolvenzen haben.



Die Insolvenzen steigen deutlich stärker als erwartet - sowohl in Deutschland

als auch weltweit. Der weltweit führende Kreditversicherer Allianz Trade hat in

seiner heute veröffentlichten Insolvenzstudie die Prognosen nach oben

korrigiert. Weltweit erwartet Allianz Trade nach einem Anstieg um 10 % im Jahr

2024 einen weiteren Zuwachs der Pleiten um 6 % (bisher 3 %) im Jahr 2025 und

nochmals 3 % im kommenden Jahr. Das wäre der fünfte Anstieg in Folge









weiter verschlechtert: Nach einem deutlichen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen

auf +22 % im vergangenen Jahr prognostizieren die Volkswirte von Allianz Trade

für 2025 eine weitere Zunahme um +10 % auf rund 24.300 Fälle, gefolgt von einem

moderaten weiteren Anstieg der Insolvenzfälle um +2 % im Jahr 2026.

Hauptursachen sind strukturelle Herausforderungen wie Wettbewerbsfähigkeit und

die grüne Transformation sowie Unsicherheiten bei Handelszöllen.



In diesem Kontext könnte das neue fiskalische Paket der Union und SPD eine

entscheidende Rolle spielen. Mit einem EUR 500 Milliarden

der Lockerung der Schuldenbremse bietet das Paket die Möglichkeit, finanzielle

Spielräume zu schaffen und der deutschen Wirtschaft neue Impulse zu geben. Aber

ohne strukturelle Reformen, werden auch diese Maßnahmen nicht helfen, die

strukturellen Herausforderungen zu adressieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu

stärken.



"Die deutsche Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen", sagt Milo

Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Das

fiskalische Paket der Union und SPD könnte dabei helfen, die wirtschaftlichen

Strukturen zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern - und damit

auch die Insolvenzzahlen wieder zu verringern. Dennoch bleiben die Risiken hoch,

insbesondere bei einem eskalierenden Handelskonflikt, der die Seite 2 ► Seite 1 von 4





