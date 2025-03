Baader Bank belässt Compugroup auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

AlbertoD schrieb 29.01.25, 11:38

75% brauchen sie z.B. für einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Fürs Delisting muss das Unternehmen nur einen Antrag stellen. CVC muss dafür keine einzige weitere Aktie erwerben, alle Voraussetzungen sind bereits heute erfüllt.



Ich habe heute nach wochenlangem Überlegen leider mit einem Verlust von 60% verkauft, weil ein Delisting nicht nur die Liquidität dezimiert, sondern auch die Intransparenz extrem erhöht und eine faire Wertermittlung erschwert. Dem Vorstand von CGM vertraue ich überhaupt nicht und ohne Börsennotiz hat man viel mehr Spielraum, fragwürdige Geschäfte zu machen, die den Marktwert des Unternehmens beeinflussen. Wie die Aktie 2024 lief und was das über das Vertrauen des Marktes in CGM sagt, weiß ja jeder. Warum soll es künftig besser werden?



Die Frage nach dem echten Wert des Unternehmens wird leider von der Frage überschattet, ob man unter diesen Bedingungen jemanden findet, der ihn zahlt, wie lange man darauf warten muss und ob die Risiken verhältnismäßig sind.



Ich wünsche allen, die an Bord bleiben wollen, viel Glück.