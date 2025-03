BGH-Urteil zu Apple: Drohen dem iPhone-Konzern striktere Wettbewerbsregeln?

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Hintergrund der Debatte ist die Reform des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) aus dem Jahr 2021. Sie erlaubt dem Bundeskartellamt, große Digitalunternehmen, die in mehreren Märkten eine dominierende Rolle spielen, effektiver zu regulieren. Die Behörde kann in einem zweistufigen Verfahren zunächst eine marktübergreifende Bedeutung feststellen und anschließend gezielt wettbewerbsschädliche Praktiken untersagen.

Apple hatte sich gegen die Einstufung zur Wehr gesetzt und Beschwerde beim BGH eingereicht. Doch in der mündlichen Verhandlung im Januar deutete sich bereits an, dass der Kartellsenat unter Vorsitz von Richter Wolfgang Kirchhoff die Argumentation des Kartellamts stützen könnte. Demnach erfülle Apple die gesetzlichen Kriterien "in sehr hohem Maße".

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Welche Folgen hätte eine Bestätigung durch den BGH?

Sollte der BGH der Einschätzung des Bundeskartellamts folgen, hätte dies weitreichende Konsequenzen für Apple. Die Wettbewerbshüter könnten deutlich schneller und gezielter gegen bestimmte Geschäftspraktiken des Konzerns vorgehen.

Ein aktuelles Beispiel ist die Untersuchung von Apples Tracking-Regelung für Drittanbieter-Apps. Während Apple-Nutzer aktiv zustimmen müssen, wenn externe Apps ihre Daten erfassen wollen, gelten für Apple-eigene Anwendungen weniger strenge Vorgaben. Kritiker sehen darin einen unfairen Vorteil für den Konzern – das Kartellamt prüft derzeit, ob dies eine unzulässige Diskriminierung von Wettbewerbern darstellt.

Apple wäre nicht allein – Google, Meta & Co. stehen bereits unter Aufsicht

Apple wäre nicht das erste Unternehmen, das unter die verschärfte Wettbewerbsaufsicht fällt. Bereits zuvor wurden Alphabet (Google), Meta (Facebook), Amazon und Microsoft als Digital-Giganten mit marktübergreifender Bedeutung eingestuft. Während Amazon gegen die Entscheidung ebenfalls vor den BGH zog und unterlag, ist Apple derzeit der einzige Konzern, dessen Status noch nicht rechtskräftig ist.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 195,3EUR auf Tradegate (18. März 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.