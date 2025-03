Was das EU-KI-Gesetz für Ihre Organisation bedeutet

Tampa Bay, USA (ots) - Dr. Martin Krämer, Security Awareness Advocate bei

Das KI-Gesetz der Europäischen Union markiert einen Wendepunkt für die

Anforderungen am Arbeitsplatz - mit einem klaren Fokus auf KI-Kompetenz. Nach

Artikel 4 sind Organisationen verpflichtet, sicherzustellen, dass ihre

Mitarbeitenden über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit KI verfügen. Doch was

bedeutet das konkret für Unternehmen?



Das Gesetz verlangt, dass Organisationen angemessene KI-Schulungen für ihre

Mitarbeitenden bereitstellen. Diese müssen technisches Wissen, praktische

Erfahrung, den Bildungshintergrund sowie den spezifischen Einsatzkontext der

KI-Systeme berücksichtigen. Diese Flexibilität birgt eine Herausforderung: Es

gilt zu definieren, was eine "ausreichende" Schulung für verschiedene Rollen und

Anwendungsfälle tatsächlich bedeutet.





Rollenbasierte Schulungsanforderungen



Ein effektives KI-Schulungsprogramm muss gezielt auf drei zentrale

Mitarbeitergruppen zugeschnitten sein:



- Technische Teams - Entwickler und Datenwissenschaftler sollten sich auf

sichere KI-Entwicklungspraktiken, Modellarchitekturen sowie ethische

Grundsätze im Umgang mit Daten konzentrieren.

- Nicht-technische Mitarbeitende benötigen praxisnahe Richtlinien zur Nutzung

von KI, ein Bewusstsein für ethische Fragestellungen und grundlegende

Kenntnisse der Compliance-Anforderungen.

- Führungskräfte müssen sich mit KI-Governance-Rahmenwerken,

Risikomanagementstrategien und den geschäftlichen Auswirkungen von KI

auseinandersetzen.



Rollenspezifische Bewertungen gewährleisten passgenaue Schulungen.

KI-Kompetenztrainings bieten weit mehr als Compliance - sie stärken eine

Sicherheitskultur, die Organisation und Mitarbeitende schützt. Gut geschulte

Teams sind nicht nur eine regulatorische Anforderung, sondern ein entscheidender

Wettbewerbsvorteil in einer zunehmend KI-geprägten Geschäftswelt.



