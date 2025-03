AKTIEN IM FOKUS Deutsche Rüstungsaktien mit weiteren Bestmarken Mit der immer näher rückenden Perspektive hoher Investitionen des Bundes in die deutsche Verteidigung haben die Kurse der Rüstungsbranche am Dienstag wieder Rekordmarken erreicht. Im Dax stiegen Rheinmetall in der Spitze um 4,5 Prozent auf 1.430 …