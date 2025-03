Canada Nickel kündigt Gründung und teilweisen Verkauf der Tochtergesellschaft RoyaltyCo an Höhepunkte - Canada Nickel erhält 8 Mio. $ in bar und 8,9 Mio. Aktien und hält 62 % der Anteile an RoyaltyCo TORONTO, 18. März 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) - …