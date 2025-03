Gründung der e.optimum renewable GmbH für nachhaltige Energieprojekte

Offenburg (ots) - Der Offenburger Energieversorger e.optimum setzt ein

entscheidendes Signal in Richtung einer nachhaltigen und zukunftsweisenden

Energieversorgung in Deutschland: Die neu gegründete e.optimum renewable GmbH

bündelt als hundertprozentige Tochtergesellschaft der e.optimum alle Maßnahmen

und Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und unterstreicht somit den

klaren Fokus des Unternehmens auf Nachhaltigkeit und ökologischen Fortschritt in

der nationalen Energiewirtschaft. Mit dieser strategischen Ausrichtung festigt

e.optimum seine Position im Engagement für eine saubere Energieversorgung.



Das erste große Vorhaben unter dem Dach der neu gegründeten Gesellschaft ist der

Windpark Bildstock GmbH & Co. KG, dessen Realisierung in Zusammenarbeit mit der

renommierten Ökostromgruppe Freiburg erfolgt. Die beiden beeindruckenden

Windenergieanlagen des Typs Enercon E-160 EP5 E3 in der Gemeinde Gutach im

Landkreis Emmendingen gehören mit ihrer beachtlichen Höhe von 246,6 Metern und

einer Nennleistung von jeweils 5,56 Megawatt zu den leistungsstärksten

Deutschlands. Der Baustart ist für das zweite Quartal 2025 angesetzt, die

Inbetriebnahme der Anlagen ist für das Frühjahr 2026 geplant.





e.optimum wird sowohl an der wirtschaftlichen Entwicklung als auch am Betrieb

der beiden Windenergieanlagen beteiligt sein und damit aktiv zur Energiewende

beitragen. Vorstandsvorsitzender Boris Käser betont die große Bedeutung des

Projekts: "Durch die Erzeugung von grüner, regional produzierter Energie aus den

Windenergieanlagen können jährlich 25 bis 30 Millionen Kilowattstunden fossile

Energie ersetzt werden. Das unterstreicht unser gemeinsames Ziel mit der

Ökostromgruppe, nachhaltigen Strom aus der Region für die Region zu erzeugen und

damit sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll zu handeln." Neben der

positiven Umweltbilanz bietet das Projekt auch für die Bürgerinnen und Bürger

der Region direkte Vorteile. Ihnen wird die Möglichkeit geboten, sich an den

Windenergieanlagen zu beteiligen und somit Teil der Energiewende zu werden.



Durch die Gründung der e.optimum renewable GmbH hebt e.optimum sein Engagement

in diesem Segment auf das nächste Level, unterstreicht eine klare ökologische

Agenda und erweist sich als wegweisender Akteur im Bereich der erneuerbaren

Energien. Weitere innovative Projekte sind bereits in Planung, um die

Energieversorgung der Zukunft nachhaltig und verlässlich zu gestalten. Die

e.optimum unterstützt den Wandel in eine saubere, umweltfreundliche

Energiezukunft und erkennt somit die große Verantwortung in Sachen

Nachhaltigkeit an, die ihr als Energieversorger zuteil wird.



Pressekontakt:



Barbara Toma

Leitung Marketing

mailto:barbara.toma@eoptimum.de

Tel. 0800 503 532 712

e.optimum AG - Beim Alten Ausbesserungswerk 2a - 77654 Offenburg



