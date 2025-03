Thyssen: Mega-Deal über 15 Milliarden Euro – Aktie nahe Dreijahreshoch!

Diese neuen Aufträge markieren eine Abkehr von der vorherigen "Buy-American"-Politik und eine Hinwendung zu europäischen Lieferanten. Deutschland reagiert damit auf die wachsenden Zweifel an der Zuverlässigkeit der USA als Verteidigungspartner.

Die Aussicht, dass Thyssenkrupp von den erhöhten Rüstungsausgaben profitieren könnte, ist eng mit der politischen Entwicklung verknüpft. Insbesondere die Aufhebung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben könnte entscheidend sein. Investoren zeigten sich am Dienstag zuversichtlich, dass das geplante historische Finanzpaket im Bundestag eine erste wichtige Hürde überwinden und anschließend auch im Bundesrat die notwendige Zweidrittelmehrheit erhalten wird.

Angesichts dieser bevorstehenden umfangreichen Investitionen des Bundes in die deutsche Verteidigung haben die Aktienkurse der Rüstungsindustrie am Dienstag neue Rekordhöhen erreicht. Die Aktie von Thyssenkrupp ist im Jahr 2025 aufgrund des Rüstungsbooms bereits massiv gestiegen und haussiert auch am Dienstag um über 6 Prozent. Besonders im Fokus steht die Marine-Sparte von Thyssenkrupp, für die sogar ein möglicher Börsengang in 2025 erwogen wird.

Citigroup-Analyst Ephrem Ravi sieht in einem IPO großes Potenzial. Er schätzt, dass der Wert der Sparte die gesamte derzeitige Marktkapitalisierung von Thyssenkrupp erreichen könnte. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Plans sei nun entscheidend. Laut CEO Miguel López werde dafür eine außerordentliche Hauptversammlung vorbereitet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,02 % und einem Kurs von 9,992EUR auf Tradegate (18. März 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.





