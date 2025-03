DigiSchool Konnektivitätsprojekt in Kenia ermöglicht Online-Lernen für gehörlose Kinder

NAIROBI, Kenia, 18. März 2025 /PRNewswire/ -- Huawei, die UNESCO und Partner aus der Regierung gaben offiziell den Abschluss von Phase II des DigiSchool Konnektivitätsprojekts in Kenia bekannt, in dessen Rahmen 21 Schulen an das Internet angeschlossen wurden, darunter 6 Schulen für Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen.

Die Bekanntgabe fand am 14. März in der Machakos-Grundschule für Gehörlose statt und wurde von Eng. John Tanui CBS, Hauptsekretär der staatlichen Abteilung für IKT und digitale Wirtschaft in Kenia. Die Schule ist eine der Schulen für gehörlose Kinder, die im Rahmen der zweiten Phase des Projekts an das nationale Hochgeschwindigkeits-Glasfaserbreitbandnetz angeschlossen wurden.

„Wir sind hier in der Machakos-Grundschule für Gehörlose, um sicherzustellen, dass die Schule an das nationale Glasfasernetz angeschlossen ist, damit sie besser lernen und zu besseren Lernergebnissen beitragen können. Da der visuelle Zugang für Gehörlose entscheidend ist, umfasst das Paket auch eine Videokonferenzlösung", sagte Eng. John Tanui CBS, Hauptsekretär der staatlichen Abteilung für IKT und digitale Wirtschaft. „Als Regierung erkennen wir die Unterstützung der Akteure des Privatsektors bei der Durchführung eines solchen lebensverändernden Programms an der Machakos Primary School for the Deaf an. Dies ist in der Tat ein gewaltiges Unterfangen, das eine strategische Zusammenarbeit mit Partnern wie Huawei und der UNESCO erfordert. Wir hoffen, dass wir auch weiterhin gemeinsam Leben und Lebensgrundlagen verändern können, indem wir die digitale Inklusion fördern."

Die Videokonferenzanlage ermöglicht es dem Kenya Institute of Special Education (KISE), Schulverwalter, Lehrer und Schüler an Gehörlosenschulen aus der Ferne zu unterstützen und so die Lehrkapazität an den Schulen zu erhöhen und den Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen zu verbessern.

„Mit diesen Lösungen verbessert die Konnektivität die Effizienz des Bildungsmanagements. Sie hilft Schulleitern, online auf Verwaltungssysteme zuzugreifen. Sie verbessert den Zugang zu Bildungsressourcen im Internet – seien es Videos, Lehrpläne oder Experten. Und die Konnektivität im Klassenzimmer macht das Lernen interessanter, unterhaltsamer und effektiver. In Schulen, die auf besondere pädagogische Bedürfnisse ausgerichtet sind, hilft die Konnektivität den Experten, Beurteilungs- und Rehabilitationsdienste aus der Ferne zu erbringen", sagte Stephen Zhang, stellvertretender Geschäftsführer von Huawei Kenia.