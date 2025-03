AirHelp sichert sich Investition von Abry Partners

Berlin (ots) -



- Das Eigenkapitalunternehmen Abry erwirbt im Rahmen einer Sekundärinvestition

eine Minderheitsbeteiligung an AirHelp

- AirHelp möchte damit Kapital an seine langjährigen, unterstützenden Aktionäre

zurückgeben

- Die Partnerschaft bringt für beide Unternehmen Vorteile



Das Travel-Tech-Unternehmen AirHelp (https://www.airhelp.com/) Inc. ("AirHelp")

gibt eine Minderheitsbeteiligung von Abry Partners ("Abry"), einem führenden

nordamerikanischen Eigenkapitalunternehmen, bekannt. Abry wird im Rahmen einer

Sekundärinvestition eine Minderheitsbeteiligung an AirHelp erwerben, die es

AirHelp ermöglicht, Kapital an seine langjährigen, unterstützenden Aktionäre

zurückzugeben.









AirHelp setzt sich seit der Gründung für die Rechte von Flugpassagieren ein und

hat bereits Millionen Reisenden zu Entschädigungen verholfen. Da viele

Passagiere ihre Ansprüche nicht kennen und Fluggesellschaften zahlreiche

Forderungen unrechtmäßig ablehnen, ist dieser Einsatz heute wichtiger denn je.

Durch die neue Investition von Abry will AirHelp seine Mission fortführen und es

Reisenden noch einfacher machen, ihre Rechte wahrzunehmen und ihre

Entschädigungen durchzusetzen.



Eine strategische Partnerschaft



Die Investition von Abry Partners stellt einen wichtigen Meilenstein für AirHelp

dar. Durch die Partnerschaft profitiert AirHelp von wertvollen Ressourcen und

Fachwissen, mit dem das Unternehmen seine Präsenz auf dem US-Markt stärken und

neue Einnahmequellen erschließen kann. Die umfassende Erfahrung von Abry in den

Bereichen Versicherungen, Medien, Kommunikation und Unternehmensdienstleistungen

wird das Wachstum und die Innovation von AirHelp maßgeblich vorantreiben.



"Vor einem Jahrzehnt wagten wir uns auf neues Terrain, um Fluggästen bei

Flugunterbrechungen zu helfen - es gab kein etabliertes Modell, kein

Marktbewusstsein und keine bestehenden Lösungen. Wir haben alles von Grund auf

neu aufgebaut und zahllose Herausforderungen gemeistert, um der weltweit

führende Anbieter von Fluggastrechten zu werden. In den vergangenen 10 Jahren

haben wir mit Stolz den Bereich der Kundenrechte umgestaltet und Millionen von

Reisenden die Möglichkeit dazu gegeben. Heute freuen wir uns, Abry Partners auf

dieser Reise begrüßen zu dürfen. Ihre Investition bestätigt unsere Vision und

wird unsere Mission, Reisende weltweit besser zu bedienen, weiter vorantreiben"

, sagt Henrik Zillmer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von AirHelp.



"Wir freuen uns sehr, Abry Partners als Hauptinvestor bei AirHelp begrüßen zu

dürfen. Mit dieser Partnerschaft können wir unser Wachstum beschleunigen und

weiterhin außergewöhnliche Dienstleistungen für Flugpassagiere weltweit





