Besser als Alibaba, BYD und Xiaomi: Diese China-Aktie hat noch Luft nach oben!

Anlegerinnen und Anleger haben hierbei vor allem auf Werte aus der ersten Reihe gesetzt. Beliebt waren Papiere wie Alibaba , Baidu , BYD und Xiaomi – auch weil diese nach dem DeepSeek-Durchbruch als KI-Profiteure gelten. Wie so oft hat die Konzentration auf einige wenige Werte allerdings dazu geführt, dass aussichtsreiche Titel aus der zweiten und dritten Reihe übergangen wurden. Und das trotz einer zum Teil sogar noch besseren Performance, wie das Beispiel des Fintech-Unternehmens Qifu beweist .

China is back – zumindest an der Börse. Denn während die Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte noch immer keinen eindeutigen Erholungstrend zeigen, wird einer solcher am Aktienmarkt inzwischen eingepreist. Sowohl die festlandchinesischen Börsen als auch der in Hongkong notierte Hang-Seng-Index konnten sich seit dem Jahreswechsel kräftig steigern und den US-Markt dadurch outperformen.

Diese China-Aktie bietet noch jede Menge Potenzial

Ein weiterer Wert, der noch unter dem Radar vieler Investoren fliegt, ist NetEase. Dabei bietet die Aktie nicht nur eine attraktive Bewertung und eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite, sondern auch jede Menge Nachholpotenzial. Denn im Unterschied zu vielen anderen Aktien profitierte sie bislang noch kaum von der erneuten China-Begeisterung.

Hinter dem Unternehmen verbirgt sich ein vielseitiger Internetkonzern mit einem starken Standbein im Online-Gaming. NetEase ist hinter Tencent der zweitgrößte Anbieter von den Online-Rollenspielen, die nicht nur in China, sondern in ganz Ostasien hohe Beliebtheit und eine große Reichweite genießen. Dazu kommt die Lernplattform Youdao, die börsennotierte Musik-Streaming-Tochter NetEase Cloud Music und eine Reihe weiterer Online-Plattformen und Mail-Provider obendrauf – und ein Chart, der vor einem Ausbruch zur Oberseite stehen könnte!

NetEase Chartsignale

Hartnäckiger Seitwärtstrend: NetEase tritt schon seit Jahren innerhalb einer breiten Handelsspanne auf der Stelle. Das aber hat die Bewertung immer attraktiver gemacht.

NetEase tritt schon seit Jahren innerhalb einer breiten Handelsspanne auf der Stelle. Das aber hat die Bewertung immer attraktiver gemacht. Erholung nach Doppelboden: Im vergangenen Jahr ist es zu einem Doppelboden gekommen. Hier setzte eine bis heute anhaltende Erholung ein.

Erholung nach Doppelboden: Im vergangenen Jahr ist es zu einem Doppelboden gekommen. Hier setzte eine bis heute anhaltende Erholung ein.

Verbesserte Indikatoren: Die technischen Indikatoren haben sich kontinuierlich verbessert, was für eine Anhalten des Aufwärtstrends spricht. Chance auf Ausbruch: Die Aktie handelt inzwischen mit einer Ausbruchschance. Einem solchen könnte eine Anschlussrallye mit beträchtlichen Kursgewinnen folgen.

NetEase: Großes Potenzial zum kleinen Preis?

Im vergangenen Jahr gab es für die Anlegerinnen und Anleger von NetEase zugegeben nur wenig zu holen. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr liegt die Aktie 5,5 Prozent im Minus. Dank der überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite von aktuell 2,5 Prozent schrumpft dieses Minus auf 2,9 Prozent. Das bedeutet gegenüber zahlreichen anderen China-Aktien jedoch eine klare Underperformance.

Ursache für die anhaltende Seitwärtsbewegung der Aktie war, dass die Zentralregierung in Peking zeitweise einen Kulturkampf gegen die schon seit Jahren rasant wachsende Gaming-Branche führte. Online-Rollenspiele sind vor allem bei Chinas Jugend sehr beliebt, die einen wachsenden Teil ihrer Freizeit in das Hobby investieren und dabei immer häufiger auch mit Spielerinnen und Spielern aus dem globalen Westen in Kontakt kommen – sehr zum Ärger der Kommunistischen Partei Chinas.

Kulturkampf belastete die Aktie

Die reagierte unter anderem mit altersabhängigen Beschränkungen der täglichen Spielzeit. Das schmälerte die Möglichkeiten von NetEase, seine reichweitenstarken Online-Games, darunter auch lizenzierte Titel wie Herr der Ringe (Lord of the Rings), Harry Potter und Marvel Super War, ähnlich effizient wie in den Jahren zuvor und zum Erfolg seiner Anlegerinnen und Anleger zu monetarisieren.

Das Ergebnis war eine stagnierende Umsatz- und Gewinnentwicklung – und ein von großer Unsicherheit und hoher Volatilität bestimmter Seitwärtstrend der Aktie, wie der Blick in den Chart zeigt. Doch seit November geht es wieder bergauf. Im Bereich von 76/77 US-Dollar war es zu einem Doppelboden gekommen. Der bot an der Aktie interessierten Käuferinnen und Käufern ausreichend viel Sicherheit, um sich hier wieder zu engagieren.

Bewertung und Kurs haben Nachholbedarf

Das Kaufinteresse mündete in einen Aufwärtstrend, der noch immer anhält, wenngleich die Aufwärtstrendlinie in den vergangenen Handelstagen in Gefahr geraten ist. Noch leistet die nachgerückte 50-Tage-Linie aber gute Dienste.

Trotz der kräftigen Kursgewinne in den zurückliegenden Monaten ist weder der Aufwärtstrend noch die Bewertung der Aktie aus dem Ruder gelaufen. Für 2025 ist NetEase auf dem aktuellen Kursniveau mit dem 13,3-fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um 30 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt von etwa 20.

Gleichzeitig zeigen sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator (MACD) die Erholung der Aktie bestätigende Aufwärtstrends. Der RSI liegt dabei im neutralen Bereich und bietet der Aktie Platz zu beiden Seiten, während der MACD zwar etwas an Schwung eingebüßt hat, aber im Plus verharrend noch immer einen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt.

Zu einem Ausbruch fehlt nur wenig

Für die Aktie bislang nicht nachhaltig zu schlagen waren die Widerstände bei 105 und 110 US-Dollar. Das nicht überraschend, wenn etwas weiter aus dem Chart gezoomt wird: Hier liegen nämlich bereits die in der Vergangenheit markierten Verlaufs- und Allzeithochs. Im Unterschied zu Alibaba und Co. hat NetEase in den vergangenen Jahren auf einem kontinuierlich hohen Niveau konsolidiert.

Das bedeutet für den Fall, dass NetEase diese Marken knacken sollte, die Chance auf dynamische Ausbruchs- und Anschlussrallyes. Und hierfür stehen die Zeichen angesichts der Kombination aus günstiger Bewertung und konstruktivem Chart alles andere als schlecht. Nicht nachhaltig aufgegeben werden sollte jedoch der Bereich um 96/97 US-Dollar, da ansonsten auch der MACD sein Vorzeichen wechseln und damit wieder einen Abwärtstrend der Aktie anzeigen dürfte.

Analysten mit überwältigender Mehrheit bullish

Geht es nach den Wall-Street-Analysten ist die NetEase-Aktie ein klarer Kauf. Bei insgesamt 30 Empfehlungen kommt das Papier 21 Mal auf "Kaufen". Zum Übergewichten ist NetEase siebenmal empfohlen, während zwei Experten zum Halten raten. Eine Verkaufsempfehlung liegt schon seit vergangenem Mai nicht mehr vor.

Dem Kursanstieg der Aktie folgend haben Analysten ihre Kursziele in den vergangenen Monaten angehoben. Lag der als fair geschätzte Wert im vergangenen November durchschnittlich noch bei 112,60 US-Dollar, wird er inzwischen auf 120,88 US-Dollar veranschlagt. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 21 Prozent und passt zum derzeitigen Bewertungsabschlag gegenüber dem Fünfjahresmittel der Aktie.

Damit bietet NetEase ein äußerst attraktives Gesamtpaket aus Bewertung mit Nachholbedarf, einem konstruktiven Chart, einer anlegerfreundlichen Dividendenpolitik und zuversichtlichen Analysten. Das sollte mittelfristig für einen Ausbruch zur Oberseite genügen!

NetEase auf einen Blick

ISIN: US64110W1027

US64110W1027 Börsenwert: 65,1 Milliarden US-Dollar

65,1 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,5 Prozent

2,5 Prozent KGVe 2025: 13,3

13,3 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 120,88 US-Dollar

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Anlegerinnen und Anleger, die es gegenüber der Aktie etwas spekulativer mögen, können auch auf den Call-Optionsschein MJ2ZJW setzen. Dieser verfügt dank eines Basispreises von 95,00 US-Dollar und einer Laufzeit bis Mitte September über einen tagesaktuellen Hebel (Omega) von knapp 4 und damit die Chance auf hohe Gewinne, sollte der Aktie ein Ausbruch gelingen. Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle zum Laufzeitende das folgende:

Doch Vorsicht: Sollte NetEase zur Fälligkeit unter dem Basispreis von 95,00 US-Dollar notieren, verfällt MH2ZJW wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte erstens nur mit überschaubarem Kapitaleinsatz gehebelt werden und zweitens ein Verkauf der Position erwogen werden, sollte sich das Chartbild nachhaltig eintrüben. Hierfür sollte vor allem die 200-Tage-Linie beachtet werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

