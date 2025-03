Bauen in Deutschland zu teuer und zu kompliziert? (FOTO)

Velburg (ots) - Im jüngsten NTV-Kanzler-Duell erklärte Friedrich Merz: "Wir

bauen zu teuer, wir sind zu kompliziert, wir bauen nicht seriell, wir bauen

nicht standardisiert." Seine Aussage wirft ein Schlaglicht auf die aktuellen

Herausforderungen der deutschen Bauwirtschaft. Hohe Baukosten, komplexe

Regulierungen und ein Mangel an standardisierten Bauprozessen erschweren es

sowohl privaten Bauherren als auch Investoren, kosteneffizient zu bauen.



Dr. Peter Burnickl, Ex-Bauträger, sieht einen dringenden Handlungsbedarf, um die

Branche zu retten. "Wenn die Politik jetzt nicht handelt, wird Bauen zum

Luxusgut und Wohnen zum unbezahlbaren Risiko", so Peter Burnickl. Welche

Stellschrauben nun gedreht werden müssen, um die Branche zu stabilisieren,

verrät er Ihnen hier.





Vereinheitlichung des Baurechts: Notwendigkeit einer nationalen RegelungDie derzeitige föderale Struktur führt dazu, dass jedes Bundesland eigeneBauverordnungen hat. Zusätzlich unterscheiden sich die technischenAnschlussbedingungen der Energieversorger und die Anforderungen lokalerFeuerwehren. Dies zwingt Architekten, Ingenieure und Bauherren, sich an jedemStandort aufs Neue mit den spezifischen Vorschriften auseinanderzusetzen. Derhierdurch entstehende Mehraufwand ist nicht nur kostspielig, sondern hemmtmassiv die Effizienz von Bauprojekten.Eine Vereinheitlichung des Baurechts auf nationaler Ebene könnte diesenstrukturellen Nachteil beheben. Standardisierte Regelungen würden Planungs- undGenehmigungsprozesse erheblich beschleunigen und Investitionen in denWohnungsbau attraktiver machen. Zudem könnten Bauunternehmen durch dieVereinheitlichung effizienter wirtschaften, da Planungen nicht ständig anunterschiedliche Vorschriften angepasst werden müssten.Genehmigungsfiktion: Beschleunigung durch verbindliche FristenEin wesentliches Hemmnis für Bauvorhaben stellt ferner die langwierigeGenehmigungspraxis dar. Zwar existiert bereits eine gesetzliche Regelung, wonachBauanträge nach drei Monaten automatisch genehmigt sein sollten. In der Praxisjedoch umgehen viele Behörden diese Vorschrift, indem sie kurz vor FristablaufNachforderungen stellen, wodurch sich der Prozess weiter verzögert.Diese Praxis führt dazu, dass Bauherren jahrelang auf Genehmigungen wartenmüssen, wodurch Projekte ins Stocken geraten oder ganz scheitern. Eineverbindliche Genehmigungsfiktion, die automatisch greift, wenn innerhalb vondrei Monaten keine Entscheidung getroffen wird, wäre ein entscheidender Schrittzur Beschleunigung der Verfahren. Dies würde auch den Druck auf die Behörden