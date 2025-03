Welche Fehler Unternehmen jetzt vermeiden müssen (FOTO)

Emmerthal (ots) - Hohe Energiekosten, wachsende Bürokratie, Fachkräftemangel,

Sozialabgaben in ungesunder Höhe, schwache Konjunktur, unsichere Lieferketten,

globale Herausforderungen und Unsicherheiten, Abschwächung der Globalisierung,

Rezession, Deindustrialisierungstendenzen, Marktveränderungen in ungeahnter

Geschwindigkeit - die deutsche Industrie kämpft an allen Fronten.

Produktionszahlen brechen ein, Standorte stehen vor großen Schwierigkeiten und

viele Unternehmen ringen ums Überleben. Wer jetzt nicht richtig handelt, geht in

der Krise womöglich unter.



"Ich sehe immer wieder Unternehmen, die viel zu lange abwarten und auf Besserung

hoffen, statt frühzeitig aktiv gegenzusteuern", sagt Gert Löhmer, Krisenmanager

und Experte für Unternehmensführung. Für viele Geschäftsführungen ist die

Aneinanderreihung oder gar Überlagerung von Krisen und Veränderungszwängen seit

Jahren eine äußerst herausfordernde Zeit. Neben dem Tagesgeschäft auch noch

viele Veränderungsnotwendigkeiten zu managen, ist eine Mammutaufgabe. Die

kurzfristige Erhöhung der Managementkapazitäten über eine gewisse Zeitspanne ist

somit eine Option.







Veränderungen durchzuziehen." Welches Vorgehen und welche Strategien jetzt

gefragt sind, wie Firmen ihre größten Fehler vermeiden und stattdessen die

Weichen für eine sichere Zukunft stellen, erklärt Gert Löhmer nachfolgend.



Frühzeitig Unterstützung anfordern und Management-Kapazitäten zeitweilig erhöhen



Die wohl größte Erkenntnis, die vielen Unternehmern fehlt, ist, sich frühzeitig

Unterstützung zu suchen. Dabei gilt: Je früher, desto besser. Denn jeder Tag, an

dem der Unternehmer zögert, macht den Weg zur Gesundung länger, teurer und

schmerzhafter. Eine schöne Metapher verdeutlicht dieses Problem: Wer erst dann

den Zahnarzt aufsucht, wenn er die Schmerzen nicht mehr ertragen kann, leidet am

Ende besonders und die Genesung wird aufwendiger, schmerzhafter und

langwieriger.



Hilfe in der Krise bieten erfahrene Interim Manager. Umso sinnvoller ist es, für

einen begrenzten Zeitraum die notwendigen Managementkapazitäten deutlich zu

erhöhen. Das gelingt durch das Engagement eines erfahrenen Interim Managers, der

für die dringend benötigte hohe Geschwindigkeit bei der Umsetzung notwendiger

Maßnahmen sorgt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf "Umsetzung". Eine zeit- und

geldfressende Analyse ist zumeist nicht nötig. In akuten Phasen genügt eine

kurze Bestandsaufnahme durch eine erfahrene Führungskraft, um gezielt Seite 2 ► Seite 1 von 4





"Oft fehlen ein klarer Plan, die Managementkapazität und der Mut, notwendigeVeränderungen durchzuziehen." Welches Vorgehen und welche Strategien jetztgefragt sind, wie Firmen ihre größten Fehler vermeiden und stattdessen dieWeichen für eine sichere Zukunft stellen, erklärt Gert Löhmer nachfolgend.Frühzeitig Unterstützung anfordern und Management-Kapazitäten zeitweilig erhöhenDie wohl größte Erkenntnis, die vielen Unternehmern fehlt, ist, sich frühzeitigUnterstützung zu suchen. Dabei gilt: Je früher, desto besser. Denn jeder Tag, andem der Unternehmer zögert, macht den Weg zur Gesundung länger, teurer undschmerzhafter. Eine schöne Metapher verdeutlicht dieses Problem: Wer erst dannden Zahnarzt aufsucht, wenn er die Schmerzen nicht mehr ertragen kann, leidet amEnde besonders und die Genesung wird aufwendiger, schmerzhafter undlangwieriger.Hilfe in der Krise bieten erfahrene Interim Manager. Umso sinnvoller ist es, füreinen begrenzten Zeitraum die notwendigen Managementkapazitäten deutlich zuerhöhen. Das gelingt durch das Engagement eines erfahrenen Interim Managers, derfür die dringend benötigte hohe Geschwindigkeit bei der Umsetzung notwendigerMaßnahmen sorgt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf "Umsetzung". Eine zeit- undgeldfressende Analyse ist zumeist nicht nötig. In akuten Phasen genügt einekurze Bestandsaufnahme durch eine erfahrene Führungskraft, um gezielt