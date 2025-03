Google-Mutter Alphabet will Sicherheitsfirma Wiz kaufen - erneuter Versuch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Google-Mutterkonzern Alphabet unternimmt einen weiteren Anlauf zur Übernahme der Datensicherheitsfirma Wiz. Es sei ein bindender Kaufvertrag unterzeichnet worden, teilte Alphabet am Dienstag mit. Für Wiz legt der Konzern 32 Milliarden US-Dollar in bar auf den Tisch. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" über das erneute Interesse von Alphabet berichtet.

Ein erster Versuch war im vergangenen Sommer gescheitert, damals standen 23 Milliarden Dollar im Raum. Die Gespräche waren laut "WSJ" wegen Bedenken von Wiz und einiger seiner Investoren über zu hohe regulatorische Hürden gescheitert.