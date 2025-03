Trumps Krypto-Projekt WLFI verkauft Token für 550 Millionen US-Dollar!

Das von Donald Trump unterstützte Krypto-Projekt World Liberty Financial (WLFI) hat nach eigenen Angaben insgesamt 550 Millionen US-Dollar durch den Verkauf seines nativen Tokens WLFI eingenommen. Allein in der zweiten Verkaufsrunde, die am Montag abgeschlossen wurde, konnten 250 Millionen US-Dollar gesammelt werden.

WLFI, das sich als dezentrale Finanzplattform positioniert, wurde im Oktober – wenige Wochen vor Trumps Wiederwahl – ins Leben gerufen. Laut einer damals veröffentlichten Projektbeschreibung könnte sich die Trump-Familie 75 Prozent des Nettoerlöses sichern.