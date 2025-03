Israel Angriffe in Gaza nach festgefahrenen Verhandlungen Israels Außenminister Gideon Saar sieht in den jüngsten Angriffen auf Hamas-Ziele im Gazastreifen eine Lösung, um Bewegung in die festgefahrenen Gespräche über eine Verlängerung des Gaza-Deals zu bekommen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff habe …