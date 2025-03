ZenaTech schließt Übernahme der Workplace-Scheduling-Software-Firma Othership Limited ab und plant den Einsatz der Quanteninformatik zur Produktivitätssteigerung bei multinationalen Konzernen

(Vancouver, British Columbia, 18. März 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von Künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass die Übernahme der in London ansässigen Workplace-Scheduling-Software-Firma Othership Limited abgeschlossen wurde. ZenaTech plant die Entwicklung von Quantencomputing-Lösungen für die Arbeitsplatzplanung, die der Produktivitätssteigerung in Unternehmen dienen sollen. Zu den Einsatzbereichen zählen multinationale Konzerne mit großen und komplexen Belegschaften, Problemstellungen bei der Arbeitsplatzplanung sowie große Portfolios von Büroflächen und -standorten.

„Diese Übernahme ist Teil einer Gesamtstrategie, mit der wir unser internes Know-how in der Entwicklung von Apps unter Einsatz der Quanteninformatik in den Bereichen KI-Drohnen und SaaS für Unternehmen erweitern wollen. In diesen Bereichen sehen wir einen Nachfrageschub mit entsprechenden Umsatzchancen. Im Personal- und Arbeitsplatzmanagement ermöglicht das Quantencomputing die Verarbeitung einer Vielzahl von Variablen – seien es der globale Arbeits- und Mitarbeiterbedarf, Qualifikationen, Arbeitsplätze, die Verfügbarkeit von Konfigurationen oder Vorschriften –und gleichzeitig eine weitaus raschere und effizientere Suche nach optimalen Planungslösungen für komplexe Szenarien in Großunternehmen“, erläutert CEO Shaun Passley, Ph.D.

Er fügt hinzu: „Wir wollen in den Aufbau solcher Spezialressourcen investieren, Partnerschaften mit wissenschaftlichen Einrichtungen und branchenführenden Unternehmen eingehen und Quantentechnologien in unsere Forschung und Entwicklung integrieren, um spezifische Herausforderungen in der Geschäftswelt erfolgreich zu meistern.“

Othership wurde 2018 in London im Vereinigten Königreich gegründet und ist ein Entwickler von Software für Arbeitsbereiche und kollaborative Arbeitsplätze, der Lösungen für die Planung und Verwaltung von Arbeitsplätzen für Unternehmen und Einzelpersonen anbietet, bei denen ortsunabhängiges Arbeiten (remote-first) im Vordergrund steht.

Nach Angaben des Marktforschers Market Data Forecast wächst der globale Markt für Workspace-Management-Software mit einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von fast 13 % pro Jahr und könnte bis zum Jahr 2032 ein Marktvolumen von knapp 2 Milliarden $ erreichen. Wachstumstreiber sind die Einführung von hybriden Arbeitsmodellen, die digitale Transformation, die Künstliche Intelligenz und der Bedarf von Unternehmen an einer effizienten und optimierten Arbeitsplatznutzung.