„Intelligente Poolroboter - der Beginn einer neuen Ära der Poolpflege"

Wichtige Erkenntnisse aus dem Whitepaper

Dieses Whitepaper enthält Wachstumsprognosen für den Markt der Poolreinigungsroboter. IDC prognostiziert, dass bis 2029 weltweit mehr als 3,97 Millionen Poolreinigungsroboter ausgeliefert werden, was einem jährlichen Wachstum von 9,3 % entspricht. Es wird auch untersucht, wie sich die Nachfrage der Verbraucher nach intelligenteren Poolreinigungslösungen entwickelt, angetrieben durch die weit verbreitete Einführung und Weiterentwicklung der Smart-Home-Technologie. Da immer mehr Verbraucher fortschrittliche Technologie bevorzugen, sind sie bereit, mehr in hochwertige Lösungen der gehobenen Preisklasse zu investieren, die eine überlegene Leistung und langfristige Vorteile bieten, was den Wandel hin zu einer intelligenten Poolpflege weiter beschleunigt.

IDC verfolgt die Entwicklung von Poolreinigungsgeräten in drei verschiedenen Phasen:

1.0 Traditionelle handbetriebene Werkzeuge: Manuelle, seilgestützte Reinigungsmaschinen, die viel Zeit und Mühe erfordern.

2.0 Kabellose Reinigungsroboter: Diese frühen Reinigungsroboter verließen sich auf zufällige Reinigungsmuster und hatten Probleme bei der Hinderniserkennung, was zu Ineffizienz und unvollständiger Abdeckung führte.

3.0 Intelligente Pool-Reinigungsroboter: KI-gesteuerte, völlig autonome Systeme, die den gesamten Pool abdecken und über fortschrittliche intelligente Funktionen verfügen.

Mit Blick auf die Zukunft prognostiziert der Bericht einen weiteren Anstieg der Automatisierung, wobei KI die Reinigungseffizienz und das Benutzererlebnis weiter verbessern wird. Da die Nachfrage nach intelligenteren, effizienteren Lösungen steigt, wird die intelligente Automatisierung in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Poolpflege spielen.