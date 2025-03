Tesla: Der nächste Bulle hat das Kursziel drastisch gesenkt

Am Montag gab das japanische Finanzdienstleistungsunternehmen Mizuho bereits bekannt, das Kursziel für Tesla von 515 US-Dollar auf 430 US-Dollar zu senken, begründet durch enttäuschende Verkaufszahlen in allen Schlüsselregionen. Insbesondere die Annahme, dass selbstfahrende Funktionen und Robotaxis weniger profitabel sein werden als erwartet, hat zu dieser Neubewertung geführt.

RBC Capital Markets hat das Kursziel für Tesla von 440 US-Dollar auf 320 US-Dollar gesenkt. Das neue Kursziel impliziert aber immer noch ein Aufwärtspotenzial von 39 Prozent. Die Anpassung erfolgt aufgrund der geringeren Erwartungen an Teslas Robotaxi- und selbstfahrende Software, insbesondere hinsichtlich deren Markteinführung in China und Europa.

Das politische Engagement von Elon Musk und seine Unterstützung kontroverser politischer Positionen haben ebenfalls zu einer Verschlechterung des Aktienkurses beigetragen. Proteste in den USA und Boykotte in Europa sind Teil der negativen Entwicklungen, die Teslas Marktanteile beeinträchtigen könnten.

Tipp aus der Redaktion: Nvidia bringt's nicht mehr! In unserem neuen KI-Spezialreport stellen wir Ihnen drei Aktien vor, die vom aktuellen KI-Wettrüsten profitieren und zum neuen Börsenstar emporsteigen könnten. Jetzt kostenlos anfordern!

Anleger sind besonders besorgt um die zunehmende Konkurrenz in Schlüsselmärkten wie China und Europa, wo lokale Hersteller voraussichtlich dominieren werden. Diese Wettbewerbsbedingungen führten dazu, dass RBC seine Marktanteilsprognosen für Tesla in diesen Regionen von 20 Prozent auf 10 Prozent gesenkt hat.

Trotz der Herausforderungen bleibt RBC-Analyst Narayan bullish und bekräftigt seine Kaufempfehlung für Tesla. Er sieht die derzeitige Marktbewertung des E-Autobauers als übertrieben pessimistisch an und hervor, dass selbst bei rückläufigen Verkaufszahlen in Europa und China diese Regionen nur einen kleinen Teil von Teslas Gesamtumsatz ausmachen, während die Verkaufszahlen in den USA weiterhin steigen. Die Bedenken hinsichtlich der Umsatzrückgänge seien daher übertrieben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,21 % und einem Kurs von 205,8EUR auf Tradegate (18. März 2025, 15:28 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 217,67 $ , was einem Rückgang von -2,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!