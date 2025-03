"Bullen-Crash": Investoren fliehen aus US-Aktien – so stark wie noch nie!

Laut einer Umfrage der Bank of America (BofA) haben Investoren ihre Beteiligungen an US-Aktien so stark reduziert wie seit 2023 nicht mehr. 44 Prozent der Befragten Fondmanager erwarten eine Verschlechterung des globalen Wachstums. Nachdem die US-Märkte Anfang März in eine Korrektur gerieten, haben europäische Aktien und chinesische Technologiewerte an Attraktivität gewonnen.

Der BofA-Analyst Michael Hartnett wies darauf hin, dass der Pessimismus in Bezug auf die globalen Wachstumsaussichten die Stimmung der Anleger stark beeinflusst hat. "[Das] ist eine schlechte Nachricht für Aktien."