Leere Führungsetagen? Thomas Grynia von grynia consulting verrät, warum Unternehmen ihre Recruiting-Strategien überdenken müssen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Fachkräftemangel hinterlässt Spuren: Führungspositionenbleiben unbesetzt, Wissen geht verloren und Unternehmen verlieren im Wettbewerbum die Spitzenkräfte am Markt. Genau hier setzt Thomas Grynia von gryniaconsulting an: Er hilft Unternehmen aus der Bau-, Immobilien- undIndustriebranche, nicht nur die richtigen Führungskräfte zu finden, sondern sieauch langfristig zu binden. Welche Lösungsansätze er mit seinen Kunden verfolgtund wie sie Schritt für Schritt wieder attraktiv für erfahrene Fachkräftewerden, erfahren Sie hier.HR-Abteilungen schlagen Alarm, Branchenverbände fordern politische Maßnahmen,und Wirtschaftsexperten malen düstere Prognosen. Doch während Unternehmenhänderingend nach Talenten rufen, bleibt eine paradoxe Entwicklung oftunerwähnt: Erfahrene Fach- und Führungskräfte finden keine adäquaten Stellen -oder werden erst gar nicht in Betracht gezogen. Denn während Unternehmen massiveRessourcen in den Aufbau junger Talente investieren, bleiben Senior-Positionenmonatelang unbesetzt. Stattdessen dominiert eine Recruiting-Strategie, diekurzfristige Besetzung von Junior-Positionen über nachhaltige Personalplanungstellt. "Wer glaubt, dass Erfahrung ersetzbar ist, täuscht sich gewaltig. Waswir gerade erleben, ist kein Mangel an Fachkräften, sondern ein Mangel anstrategischer Weitsicht", erklärt Thomas Grynia, Geschäftsführer der gryniaconsulting."Mein Anspruch ist es daher nicht, die Personalprobleme meiner Kunden zu lösen -ich sorge dafür, dass sie gar nicht erst entstehen", fügt er hinzu. Währendviele Unternehmen im blinden Aktionismus verharren und talentierte Fachkräfte ansich vorbeiziehen lassen, setzt Thomas Grynia auf eine andere Strategie:gezielte, durchdachte Personalgewinnung statt hektischem Feuerwehr-Einsatz. Mitüber zehn Jahren Erfahrung in der Branche hat er erkannt, dass es nicht nur umdas Finden, sondern vor allem um das Halten und Integrieren der richtigenFührungskräfte geht. Somit bietet Thomas Grynia mit der grynia consultingmittelständischen Unternehmen aus der Bau- und Immobilienbranche - sowiezunehmend auch Industriebetrieben - ein umfassendes Leistungspaket: ExecutiveSearch, Interim Management, Performance Recruiting und gezieltes EmployerBranding. Sein Team sorgt dabei nicht nur dafür, dass Unternehmen die richtigenFührungskräfte finden, sondern begleitet sie auch durch den gesamtenIntegrationsprozess.Schritt 1: Active Sourcing & Direktansprache intensivierenDie besten Fach- und Führungskräfte sind oft genau diejenigen, die nicht aktivauf Jobsuche sind. Sie haben stabile Positionen, sind gut vernetzt und wartennicht darauf, in einer Stellenbörse über das perfekte Angebot zu stolpern. Wer