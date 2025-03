Air France enthüllt La Première, die schönste Definition von Reisen

La Première ist ein Spiegelbild der französischen Eleganz und Lebenskunst und verkörpert seit jeher die Exzellenz von Air France. Am Flughafen und an Bord genießen die Passagiere einzigartige und persönliche Momente, die von den Mitarbeitenden von La Première mit einem diskreten und aufmerksamen Service begleitet werden.

PARIS, 18. März 2025 /PRNewswire/ -- Nach dem Start eines neuen, außergewöhnlichen Erlebnisses am Paris-Charles de Gaulle im Jahr 2024 erfindet Air France heute das Reiseerlebnis an Bord ihrer exklusivsten Kabine neu. Ab dem Frühjahr 2025 stattet sie ausgewählte Boeing 777-300ER nach und nach mit vier, jeweils fast 3,5 Quadratmeter großen Suiten aus. Mit fünf Fenstern – exklusiv bei Air France –, einem Sitz und einer Chaiselongue, die sich in ein zwei Meter langes Bett verwandeln lässt, verspricht die neue La Première-Kabine von Air France ein einzigartiges Erlebnis mit persönlichem Service und einem Drei-Sterne-Gourmet-Angebot.

Eine vollständig anpassbare Suite mit fünf Fenstern: Exklusiv bei Air France

Die neue La Première-Suite von Air France wurde in den letzten drei Jahren entwickelt und zeichnet sich durch ein einzigartiges und vollständig anpassbares Design aus, das aus einem Sitz und einer Chaiselongue besteht, die sich in ein vollwertiges Bett verwandeln lässt.

Hier können Sie die Fotos downloaden.

Der Sitz passt sich den verschiedenen Phasen des Fluges an: Start, Landung, Essen oder Entspannungsmodus. Mit einer geprägten Lederkopfstütze, die das historische geflügelte Seepferdchen-Emblem von Air France zeigt, und einer weichen ergonomischen Polsterung schmiegt er sich an den Körper und bietet so optimalen Komfort. Eine Konsole und ein Tisch bieten bequemen Platz zum Arbeiten oder Essen.

Gegenüber dem Sitz bietet die Chaiselongue den perfekten Platz, um sich auszustrecken und dabei sitzen zu bleiben – ideal zum Lesen oder um einen Film anzusehen. Für maximalen Schlafkomfort lässt sie sich einfach in ein völlig flaches Bett von zwei Metern Länge und 75 Zentimetern Breite verwandeln. Die neue Suite passt sich dem Rhythmus und den Wünschen der Passagiere an. Jede Suite bietet einen privaten Raum von fast 3,5 Quadratmetern und damit 25 Prozent mehr Platz als in der bisherigen Kabine. Eine kuschelige Decke und große Kissen machen diesen Raum zu einem intimen Kokon.