Nicht nur Rheinmetall: Diese Unternehmen gehen volles Rohr Richtung Rüstung

Rheinmetall will seine Produktionskapazitäten erweitern, um den steigenden Rüstungsaufträgen gerecht zu werden. Nun nimmt das Unternehmen ein krisengebeuteltes Autowerk der Volkswagen AG unter die Lupe. Das Werk in Osnabrück könne theoretisch auf die Produktion von Panzerfahrzeugen umgerüstet werden, sagte Rheinmetall-Vorstandsvorsitzender Armin Papperger am letzten Mittwoch.

Volles Rohr Richtung Rüstung

Im MDAX knallten Hensoldt-Aktien mit Plus 8 Prozent auf 80,15 Euro auf ein neues Allzeithoch. Der Kurs hat sich 2025 bereits mehr als verdoppelt. Im SDAX jagte Renk mit einem zweistelligen Plus auf 48 Euro zum nächsten Hoch.

Zusätzlich orientieren sich einige Unternehmen angesichts des Booms in Richtung Rüstung, so auch der Spezialist für Brennstoffzellen-Technologie SFC Energy: Drei Tage in Folge steigt der Kurs im zweistelligen Prozentbereich, im Handel am Dienstag mit zeitweise 18 Prozent auf grünem Terrain. Das bedeutet innerhalb der letzten drei Handelstage ein Kursanstieg von rund 50 Prozent.

Auftrieb erhält der Aktienkurs durch einen Folgeauftrag in Saudi-Arabien und durch die Phantasie der Anleger: Die Brennstoffzellen werden auch militärisch genutzt. Das Unternehmen arbeitet mit europäischen und deutschen Verteidigungspartnern zusammen, wobei über zehn Prozent der Einnahmen aus dem Verteidigungsbereich stammen.

Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy nach dem großen Folgeauftrag im Clean-Power-Geschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen.

Auch die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Den hat die Aktie am Dienstag bereits eingestellt.

Auch der Automobilzulieferer Deutz wil ins Rüstungsgeschäft einsteigen. Laut einem Bericht des Handelsblatts hat Deutz ein unverbindliches Angebot zur Übernahme der Marinewerft TKMS von ThyssenKrupp abgegeben, um ein neues Geschäftsfeld zu erschließen. Das würde den Motorenhersteller zu einem der größten Rüstungsfirma Deutschlands machen.

Zudem plant Deutz, Motoren für radbetriebene Panzer, Mannschaftstransporter und Versorgungsfahrzeuge zu liefern, wie die Welt am Sonntag nach einem Gespräch mit Vorstandschef Sebastian Schulte bereits im Juni 2024 berichtete.

Angetrieben durch die Geschäftsperspektiven in der Rüstungsindustrie legte die Aktie von Deutz in den letzten drei Monaten um 47 Prozent zu.

