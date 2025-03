ThyssenKrupp - Aktie im Rampenlicht - 18.03.2025

Mit einer Performance von +9,95 % konnte die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ThyssenKrupp einen Gewinn von +124,03 % verbuchen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

Ein Milliarden-Deal und die heutige Abstimmung im Bundestag über die Aufhebung der Schuldenbremse sorgen für ein weiteres Kursfeuerwerk bei Thyssenkrupp.