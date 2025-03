DeepRoute.ai geht mit der Plattform AI Spark über intelligente Autos hinaus, um RoadAGI zu erreichen

SAN JOSE, Kalifornien, 18. März 2025 /PRNewswire/ -- DeepRoute.ai, ein Pionier in der Entwicklung und Bereitstellung von End-to-End-Lösungen für intelligentes Fahren, hat die Plattform AI Spark vorgestellt, um ein KI-gesteuertes „Straßengehirn"-System zu entwickeln, das eine Vielzahl von sich bewegenden Objekten steuern kann. Diese Ausweitung über den Automobilbereich hinaus ist ein wichtiger Meilenstein in dem Bestreben des Unternehmens, RoadAGI – künstliche allgemeine Intelligenz auf der Straße – zu erreichen, um fortschrittliche KI-gesteuerte Mobilität für eine breitere Palette von Anwendungen in verschiedenen Branchen zu ermöglichen.

Diese neue Entwicklung baut auf der umfangreichen Erfahrung von DeepRoute.ai in der Massenproduktion von intelligent fahrenden Autos auf. Seit August letzten Jahres wurden insgesamt mehr als 40.000 Fahrzeuge mit der DeepRoute.ai-Lösung verkauft, und Mitte dieses Jahres sollen neue Fahrzeugmodelle mit dem Vision-Language-Action-Modell (VLA) auf den Markt kommen. Mit prognostizierten Verkaufszahlen von mehr als 200.000 Einheiten entwickeln sich die Modelle von DeepRoute.ai weiter und verbessern ihre Fähigkeiten in der räumlichen Wahrnehmung, im Verständnis und in der Interaktion, was eine starke Grundlage für die nächste Phase von RoadAGI darstellt.

„Die Ausweitung über intelligent fahrende Autos hinaus ist eine natürliche Weiterentwicklung unserer KI-Strategie", sagt Maxwell Zhou, Geschäftsführer von DeepRoute.ai. „Mit mehreren Millionen Kilometern an Straßendaten beschleunigen wir den Aufbau eines ,Straßengehirns', das alle Verkehrsteilnehmer unterstützt und letztlich unser tägliches Leben verbessert. Das AI Spark System kann den Roboter in die Lage versetzen, nahtlos von Küchen zu öffentlichen Straßen, zu Büros und Parks zu gelangen."

Auf der NVIDIA GTC präsentiert DeepRoute.ai an seinem Stand Nr. 1843 seine neuesten Entwicklungen im Bereich des intelligenten Fahrens, die erste DeepRoute Spark-Demo und die RoadAGI-Strategie. Geschäftsführer Maxwell Zhou hält bei dieser Veranstaltung auch eine virtuelle Rede, in der er Einblicke in die Vision des Unternehmens für die Ausweitung der KI-gesteuerten Mobilität über das Auto hinaus gibt.

DeepRoute.ai ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich der Forschung, Entwicklung und Anwendung von Lösungen für intelligentes Fahren widmet. Als erstes Unternehmen, das serienreife intelligente Fahrlösungen entwickelt hat und ein Pionier bei der Bereitstellung einer End-to-End-Architektur ist, strebt DeepRoute.ai danach, künstliche allgemeine Intelligenz in der Robotik durch in Massenproduktion hergestellte Personenkraftwagen zu schaffen.

Der Hauptsitz von DeepRoute.ai befindet sich in Shenzhen, mit Büros in Peking und Fremont, Kalifornien. Für weitere Informationen besuchen Sie deeproute.ai, folgen Sie DeepRoute.ai auf LinkedIn und X und abonnieren Sie DeepRoute.ai auf YouTube.

