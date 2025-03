MDJM gibt die Partnerschaft seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft MD Local Global mit Kengo Kuma & Associates für das Fernie Castle Oriental Landscape Project bekannt

Das in der malerischen Umgebung von Fife, Schottland, gelegene Fernie Castle aus dem 16. Jahrhundert ist von einem 17 Hektar großen Waldgebiet umgeben und bietet eine ruhige, historische Umgebung. Das Oriental Landscape Project soll östlich inspirierte Gartenelemente mit dem westlichen architektonischen Erbe des Schlosses verbinden, was als globales Beispiel für die Harmonisierung unterschiedlicher kultureller Designs dienen könnte.

FIFE, Schottland, 18. März 2025 /PRNewswire/ -- MD Local Global Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MDJM LTD (Nasdaq: UOKA) (das „Unternehmen" oder „MDJM"), ein integriertes, globales, kulturorientiertes Vermögensverwaltungsunternehmen, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über Architekturdienstleistungen mit dem japanischen Architekturbüro KENGO KUMA & ASSOCIATES, INC (KKAA) bekannt. Seit seiner Gründung hat KKAA über 550 Projekte abgeschlossen. Diese Partnerschaft wurde gegründet, um das Fernie Castle Oriental Landscape Project voranzutreiben. Dieses Projekt soll die traditionelle östliche Gartenkunst mit der historischen Ästhetik schottischer Burgen in Einklang bringen und ein Wahrzeichen schaffen, das sowohl kulturellen Reichtum als auch modernes Design verkörpert.

Das Projekt profitiert von der Expertise des KKAA, das 1990 vom renommierten japanischen Architekten Kengo Kuma, Universitätsprofessor und emeritierter Professor an der Universität Tokio, gegründet wurde. KKAA verfügt über eine umfassende globale Präsenz. Es wird erwartet, dass der Ansatz von KKAA für das Fernie Castle Projekt innovative östliche Gartenelemente mit dem jahrhundertealten westlichen historischen Charakter des Schlosses verbindet.

Siping Xu, Vorsitzender und Chief Executive Officer von MDJM, erklärte: „Wir freuen uns, mit KENGO KUMA & ASSOCIATES bei diesem innovativen Projekt zusammenzuarbeiten. Durch die Kombination östlicher Gartenkunst mit dem historischen Fernie Castle wollen wir eine einzigartige kulturelle Synergie und ein überzeugendes Beispiel für östliche Landschaftsgestaltung schaffen. Wir freuen uns darauf, die kulturellen Auswirkungen dieser Zusammenarbeit zu sehen."

Informationen zu MDJM LTD

MDJM LTD ist ein global agierendes, kulturorientiertes Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf die Umwandlung historischer Immobilien in kulturelle Zentren spezialisiert hat, die moderne digitale Technologie mit einem reichen historischen Wert verbinden. Das Unternehmen hat seine Aktivitäten in Großbritannien ausgeweitet, wo es Projekte wie Fernie Castle in Schottland und das Grundstück Robin Hill in England entwickelt. Diese Gebäude werden zu multifunktionalen kulturellen Einrichtungen umgebaut, die eine gute Küche, Gastfreundschaft, Kunstausstellungen und Veranstaltungen zum kulturellen Austausch bieten werden. Im Rahmen seiner umfassenderen Strategie strebt das MDJM danach, sich als Drehscheibe für den Austausch von Kunsthandwerk, Kunstausstellungen und Verkäufe zu positionieren, indem es seine historischen Gebäude als Plattformen für die Förderung des kulturellen Austauschs zwischen Ost und West nutzt. Diese Initiative spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, seine globale Marktexpansion voranzutreiben und seine kulturelle Präsenz zu verbessern. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://www.ir-uoka.com/.

