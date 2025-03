Börsenstart USA - 18.03. - US Tech 100 schwach -1,76 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:53) bei 41.584,04 PKT und fällt um -0,62 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +1,23 %, Verizon Communications +1,20 %, Johnson & Johnson +1,15 %, Chevron Corporation +0,42 %, Amgen +0,32 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,90 %, IBM -2,69 %, Amazon -2,40 %, Cisco Systems -1,82 %, Walmart -1,42 %

Der US Tech 100 steht bei 19.463,41 PKT und verliert bisher -1,76 %.

Top-Werte: Intel +1,56 %, Biogen +1,24 %, Monster Beverage +1,23 %, Qualcomm +0,77 %, American Electric Power +0,52 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -8,37 %, Tesla -5,12 %, MercadoLibre -4,82 %, Palantir -4,28 %, Meta Platforms (A) -4,19 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.615,05 PKT und fällt um -1,09 %.

Top-Werte: The Mosaic +2,86 %, Willis Towers Watson +2,66 %, Coterra Energy +2,38 %, Cencora +2,06 %, Discover Financial Services +2,04 %

Flop-Werte: Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -6,80 %, Tesla -5,12 %, Norwegian Cruise Line -4,95 %, First Solar -4,91 %, Carnival Corporation -4,64 %