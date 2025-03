AKTIE IM FOKUS Fraport drehen ins Plus - Fokus auf freiem Barmittelfluss Trotz eines verhaltenen Ausblicks auf das laufende Jahr haben die Aktien von Fraport am Dienstag ins Plus gedreht. Der Fokus der zunächst enttäuschten Anleger liegt mittlerweile auf ermutigenden Aussagen zum freien Barmittelfluss. Die Papiere …