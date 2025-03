Estland will Militärausgaben auf fünf Prozent erhöhen Estland will seine Verteidigungsausgaben weiter erhöhen. Das baltische EU- und Nato-Land will von 2026 an mindestens fünf Prozent seines Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Verteidigung ausgeben, wie die Staatskanzlei in Tallinn mitteilte. Auf einen …