Kostenlos und fundiert – direkt von den Profis

Noch mehr Aussteller, noch mehr Vorträge und noch mehr Gelegenheiten, Referenten und Unternehmen aus der Finanzbranche direkt kennenzulernen! Der Anlegertag München war bereits zur Premiere ein voller Erfolg und soll auch dieses Jahr wieder jede Menge Finanzinteressierte anlocken.

Erleben sie zum Beispiel den Kapitalmarktexperten Dr. Jens Erhardt von DJE Kapital, den ETF-Spezialisten Dr. Gerd Kommer oder auch den Börsenkenner Hans A. Bernecker live! Vontobel, Stock3, J.P. Morgan – das vollgepackte Vortragsprogramm beleuchtet aktuelle Fragen zu Marktentwicklungen und einzelnen Assetklassen.

In diesem illustren Rahmen wird auch ein Team von SMARTBROKER+ vor Ort sein. Für den Berliner Broker beleuchten die Börsen-Urgesteine Mick Knauff und Jürgen Schmitt von Aktienlust die Chancen, die sich beim Stock-Picking bieten. Der Vortrag findet um 12 Uhr statt.

Wer also schon immer Börsenwissen direkt von den Profis erleben, Ideen für die eigene Anlagestrategie mitnehmen und bekannte Persönlichkeiten aus der Finanzwelt erleben wollte: Am 5. April 2025 in der Motorworld in München wäre die Gelegenheit.

Sichern Sie sich Ihr Ticket und seien Sie kostenlos dabei!