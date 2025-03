Zölle lassen den Silberpreis klettern: Leasingraten erreichen Rekordhöhe

Die Leasingraten – die Kosten für das Ausleihen von Metall, in der Regel für einen kurzen Zeitraum – sind gestiegen. Einmonatige Raten für Silber überstiegen in diesem Monat 6 Prozent. Dies spiegelt zum Teil die Sorgen über die schnell schrumpfenden Bestände in der britischen Hauptstadt wider: Die Bestände im letzten Monat haben einen Rekordtiefststand erreicht.

Auf physischer Ebene haben die Zolldrohungen – insbesondere gegen Kanada und Mexiko sowie die breiteren gegenseitigen Einschränkungen, die nächsten Monat in Kraft treten könnten – enorme Mengen an Gold und Silber aus London in US-Lagerhäuser gezogen. Aufgrund ihrer relativen Dichte und Wertigkeit wird Gold normalerweise per Flugzeug transportiert, während Silber oft deutlich längere Reisen unternimmt, üblicherweise per Schiff.

"Ich erwarte, dass die Leasingrate in London für etwa zwei bis drei Monate hoch bleibt", sagt Cao Shanshan, Analystin bei COFCO Futures Co. Mit dem Transfer von Silber aus dem Vereinigten Königreich in die USA "ist Silber deutlich voluminöser als Gold, sodass der Silbertransfer wahrscheinlich länger dauern wird", sagt sie.

Die Comex-Bestände an Silber sind auf den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen 1992 gestiegen, nachdem sie in diesem Quartal um 40 Prozent zugenommen haben – ein Rekordanstieg.

"Sollte der lang befürchtete Silber-Squeeze eintreten, wird dieser langsamere Handelsfluss ein entscheidender Faktor sein, um mögliche Störungen zu verlängern", sagte George Heppel, Analyst bei BMO Capital Markets, in einer Mitteilung. Das liege daran, dass es Zeit brauche, um Silberbestände aus den USA zurück nach London zu bewegen, erklärte er.

Die USA importieren etwa 70 Prozent ihres Silbers aus Kanada und Mexiko. Die Regierung in Ottawa kündigte bereits 25-prozentige Gegenzölle an, einschließlich gegen Silber.

"Der Markt könnte die Größe und Auswirkungen der bevorstehenden US-Gegenzölle am 2. April unterbewerten“, sagten Analysten von Citigroup um Max Layton in einer Mitteilung. Es könnte "substanzielles Potenzial nach oben geben, sollten die Gegenzölle in den nächsten sechs Monaten eingeführt werden", fügten sie hinzu und betonten, dass Silber wohl nicht von den Zöllen ausgenommen wird.

Der Engpass in London könnte die Preise für Silber weiter steigen lassen, besonders in den USA, wo die Nachfrage wächst. Wenn nicht genug Silber nach London zurückfließt, könnte es dort zu einem echten Mangel kommen, was die Märkte stört und den Silberpreis erhöht.

Falls die USA weitere Zölle auf kanadisches und mexikanisches Silber erheben, könnte der Handel weiter eingeschränkt werden, was das Angebot verknappen würde.

Der Spotpreis für Silber lag am Dienstag etwas über 34 US-Dollar pro Unze.

