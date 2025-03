GoldMining Inc. startet Explorationsprogramm 2025, Projekt São Jorge, Brasilien

Wichtigste Punkte:

- Geplante Bohrkampagne von bis zu 5.000 Metern

Systematische Bohrungen zur Erweiterung der Lagerstätte São Jorge (die „ Lagerstätte “) in Streichrichtung.

Bohrungen zur Überprüfung neuer Zonen mit potenzieller Grundgebirgsmineralisierung auf vorrangigen geochemischen und geophysikalischen Zielen.

- Geophysikalische Vermessung, einschließlich der Ausweitung der bestehenden IP-Vermessung in Richtung Norden über den Prospektionsgebieten William South und North.

- Zusätzliche Schneckenbohrungen von bis zu 3.000 Metern über hochgradigen Bodenanomalien.

- Bodenprobenprogramm mit bis zu 6.000 Proben, um das breitere Mineralsystem auf dem gesamten Projekt zu überprüfen und zu erweitern.

Das Unternehmen hat bereits mit Feldaktivitäten, einschließlich Bodenproben, Kartierungen und Schürfungen, begonnen und plant ein weiteres Diamantkernbohrprogramm für die Feldsaison 2025. In den Ergebnissen des Bohrprogramms 2024 lieferten zahlreiche hochgradige Schneckenbohrabschnitte überzeugende Ziele, um systematisch nach neuen Goldentdeckungen innerhalb des Mineralsystems São Jorge zu suchen (siehe Pressemitteilung vom 26. Februar 2025):

- Hochgradige Schneckenbohrabschnitte bei William South im Jahr 2024 umfassten 1 Meter („m“) mit 17,14 g/t Au, 1 m mit 10,20 g/t Au, 1 m mit 8,01 g/t Au und 5 m mit 2,78 g/t Au, alle aus geringen Tiefen von weniger als 15 m unter der Oberfläche.

- Jüngste Bodenproben im Jahr 2025 lieferten die bisher höchste Goldanomalie im Boden von 5,96 g/t Au im Prospektionsgebiet William North.

Die Lagerstätte befindet sich innerhalb eines auftretenden und expandierenden Mineralsystems, das durch eine 12 km x 7 km großen Bereich mit erhöhten geochemischen Oberflächenanomalien rund um die Lagerstätte definiert ist, wodurch das breitere Explorationspotenzial des Projekts deutlich wird.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: „GoldMining freut sich, ein umfassendes Explorationsprogramm auf unserem Projekt São Jorge zu starten, das das größte Explorationsprogramm in der mehr als 14-jährigen Geschichte unseres Unternehmens sein wird und ein Beweis für unseren Glauben an das bisher ungenutzte Explorationspotenzial auf São Jorge ist. Wir haben ein erstklassiges Explorationsteam zusammengestellt, das von unserem President Paulo Pereira, einem erfahrenen brasilianischen Geologen, und unserem VP Exploration Tim Smith, der über dreißig Jahre globale Golderfahrung verfügt, geleitet wird. Ein erfahrenes technisches Team in Kombination mit der nachgewiesenen Höffigkeit von São Jorge, der Nähe zur bestehenden Highway- und Strominfrastruktur, der regionalen Liegenschaft mit einer Größe von mehr als 46.000 Hektar und der Lage in einem aufstrebenden Goldproduktionsgebiet stellt eine überzeugende Wachstumsmöglichkeit dar.“

Abbildung 1 - Goldbezirk Tapajós und Lage des Projekts.

Projekt São Jorge: Explorationsmöglichkeiten und Potenzial

In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen eine systematische Explorationskampagne gestartet, um umfassende Explorationsdatensätze zusammenzustellen und die breite Ausdehnung und Kontinuität des Mineralsystems São Jorge zu überprüfen (siehe Abbildung 2). Das damit verbundene übertägige Probenentnahmeprogramm hat erfolgreich mehrere neue Explorationsziele abgegrenzt, die geochemische Gold-, Kupfer-, Molybdän- und Silberanomalien im Boden umfassen, die insgesamt ein großes Mineralsystem umreißen, das durch einen 12 km x 7 km großen geochemischen Fußabdruck rund um die Lagerstätte definiert ist.

Nachfolgende Tests haben bisher sehr ermutigende Ergebnisse erbracht, einschließlich Diamantkernbohrungen, die 1 Kilometer westlich der Lagerstätte niedergebracht wurden und bestätigen, dass der mineralisierte Korridor in Streichrichtung weiterhin offen ist (siehe Pressemitteilung vom 9. September 2024). Weitere Linien mit Diamantkernbohrungen sind jetzt geplant, um den mineralisierten Korridor São Jorge zu erweitern.

Bei William South, das sich 1 Kilometer nördlich der Lagerstätte befindet, haben Schneckenbohrungen zur Überprüfung der Quelle der Mineralisierung unterhalb hochgradiger Bodenanomalien bisher zahlreiche hochgradige Abschnitte geliefert (siehe Pressemitteilungen vom 9. September 2024 und 11. November 2024):

- 1 m mit 17,14 g/t Au ab 12 m Tiefe;

- 5 m mit 2,78 g/t Au ab 10 m Tiefe;

- 1 m mit 10,2 g/t Au ab 14 m Tiefe;

- 1 m mit 8,01 g/t Au ab 6 m Tiefe;

- 1 m mit 3,78 g/t Au ab 10 m Tiefe; und

- 3 m mit 1,05 g/t Au ab 12 m Tiefe.

Diese Schneckenbohrergebnisse deuten auf das Potenzial hin, neue goldmineralisierte Zonen bei William South zu entdecken, die mit Hilfe einer erweiterten IP-Vermessung ergänzt werden sollen, um die Auswahl der Ziele für weitere Kernbohrungen zu verfeinern. Das Unternehmen plant auch zusätzliche Step-Out-Schneckenbohrungen, um nach neuen Bohrzielen für Gold im Grundgebirge zu suchen, wie etwa bei William North, wo die jüngsten Bodenprobenentnahmen für Gold die Bodenprobe mit dem höchsten Gehalt von 5,96 g/t Au auf der Liegenschaft lieferten.

Abbildung 2 - Mineralsystem São Jorge und Explorationsziele

Besuchen Sie www.goldmining.com für weitere Informationen, einschließlich hochauflösender Abbildungen und des vor kurzem veröffentlichten technischen Berichts mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, São Jorge Project, Pará State, Brazil“, mit Stichtag 28. Januar 2025.

Qualifizierte Person

Paulo Pereira, P. Geo., President von GoldMining, hat die Erstellung aller anderen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht und diese überprüft und genehmigt. Herr Pereira ist auch eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“).

Über GoldMining Inc.

Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord-, Mittel- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen jetzt ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Hinweis für die Leser

Die technischen Informationen zu São Jorge wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“), weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen der SEC unterliegen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze („zukunftsgerichtete Aussagen“) dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um Aussagen handelt, die keine historischen Tatsachen darstellen, umfassen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt und die erwarteten Arbeitsprogramme in diesem Zusammenhang und enthalten häufig Wörter wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „werden“, „würden“, „schätzen“, „erwarten“, „glauben“, „potenziell“ und Abwandlungen dieser Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als falsch erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von mineralischen Liegenschaften verbunden sind, schwankenden Metallpreisen, unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltbezogenen Vorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen, der Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, der Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMiningꞌs jüngstem Jahresinformationsblatt und anderen Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereicht wurden, aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

