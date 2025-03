KONJUNKTUR vom 18.03.2025 - 17.00 Uhr

Finanzpaket: Wirtschaft sieht Union und SPD in großer Verantwortung

BERLIN - Wirtschaftsverbände sehen die mögliche neue Bundesregierung aus Union und SPD nach dem Beschluss des Bundestags für ein milliardenschweres Kreditpaket in einer großen Verantwortung.

USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet



WASHINGTON - In den USA ist die Industrieproduktion stärker als erwartet gestiegen. Im Februar legte sie gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet.

Studie: Bei diesen Waren ist Deutschland Exportweltmeister

KÖLN - Schmerzmittel, Dünger, chemische Halbstoffe, optische Mikroskope: Bei diesen und anderen Produkten ist Deutschland Exportweltmeister. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die vom Auswärtigen Amt gefördert wurde.

ROUNDUP/Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen hellen sich erneut kräftig auf

MANNHEIM - Gestützt durch das geplante Finanzpaket haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im März erneut kräftig aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 25,6 Punkte auf 51,6 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 48,3 Punkte gerechnet.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl