Keine Privilegien für zurückkehrende Firmen

alterEgon schrieb 13.03.25, 19:52

Nicht Neues im Interview. Russland haben sie nicht vor zurückzukaufen. Frieden in der Ukraine wäre gut, sagt er. Zölle sind keine Win-Win-Situation, sondern zum Nachteil der Verbraucher.

Dazu nur um den heißen Brei herumreden. Man machte guten Cas-Flow, 2,5 Mrd. €, will die Anleger daran Teil haben lassen, daher der Aktienrückkauf. Gut fand ich den Vergleich der zwei Moderatorinnen mit Unilever, die satt zulegten, während Henkel mit +3,4% nicht mal die Inflation ausgleichen konnte.

Muss ja zugeben, habe mich am Dienstag voll verschätzt, habe da eine Order eingestellt mit knapp 80 auf meine Stämme, wollte nicht noch einmal den Abschwung beim Kurs auf 70 miterleben. Dumm war, dass ich Dienstag Abend nicht bei 78 verkaufte, hatte halt die Hoffnung das Henkel mit evtl. gutem Ergebnis punkten kann. Das Gegenteil war der Fall, man hängte sich am Ausblick auf und ließ die Aktie mächtig fallen und ich bin noch bei 67 drin.

Der C. Knobel wollte immer noch nicht realisieren, dass es wegen der fehlenden Wachstumsstory krachte. Er hofft auf Wachstumsanstöße seitens der Regierung, wie in der Infrastruktur und Rüstung. Dabei ist das "Sondervermögen für die Infrastruktur" ohnehin für alles verwendbar, d. h. es wird nur zum geringen Teil in die Infrastruktur fließen. Henkel profitiert wenn überhaupt etwas im Rüstungsbereich mit Zulieferung bei Klebern.

Wenn Wachstum für Henkel kommen soll, dann kann es nur durch das Unternehmen kommen. Das Interview stärkt meine Überzeugung, Henkel braucht einen Businessmann, möglichst aus den USA, der die langweilige Bude wiederbelebt und ihr einen langjährigen Boom beschert. Der C. Knobel sollte wieder in die zweite Reihe, in den Bereich Finanzen, Controlling, das kann er super, er kann aber eben keine frische Fantasie in das Unternehmen bringen.