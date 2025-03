RBC stuft Alphabet A-Aktie auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die A-Aktie von Alphabet angesichts milliardenschwerer Zukaufpläne auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die Auswirkungen der angestrebten Übernahme der Datensicherheitsfirma Wiz für 32 Milliarden Dollar wertet Analyst Brad Erickson in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar als durchwachsen. Die Google-Mutter stärke damit ihre Fähigkeiten im wichtigen Cybersicherheits-Bereich und könnte über die Wiz-Kundenbasis Zugang zu neuen und mehr Arbeitsmöglichkeiten bekommen. Hier sei zudem die Cloud-Nutzung in Kombination mit Künstlicher Intelligenz noch nicht weit verbreitet. Andererseits könnte der Eindruck entstehen, dass Alphabet angesichts eines nachlassenden Wachstums auf solche Zukäufe angewiesen sei./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2025 / 10:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2025 / 10:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 146,6EUR auf Tradegate (18. März 2025, 17:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m