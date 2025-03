Rüstungsrally zieht Deutz mit nach oben - Vorbild Steyr Motors

Gustl24 schrieb heute 12:41

Vergleich Steyr vs Deutz:

Steyr ca.150 Mitarbeiter-ca.40Mio Umsatz (2024) und Steigerung von mind.40% in 2025

Deutz ca.5200 Mitarbeiter-ca 1800 Mio.Umsatz (2024) Steigerung durch Aufträge aus Sondervermögen?

MK aktuell Steyr 1,8Milliarden vs Deutz 0,9 Milliarden…finde den Fehler