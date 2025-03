FED unter Druck: Zinswende oder Zollerhöhung? Die Märkte zittern!

Die Zentralbanker, die am Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) teilnehmen, das am Mittwoch endet, werden ihre "Dot-Plot"-Prognosen für die Zinssätze in den nächsten Jahren aktualisieren. Bei der letzten Überarbeitung im Dezember zeigte der Median des Komitees zwei Zinssenkungen für dieses Jahr, vorausgesetzt, diese erfolgen in Schritten von einem viertel Prozentpunkt.

"Sowohl die erhöhte politische Unsicherheit als auch die Wahrscheinlichkeit höherer Zölle und einer höheren Inflation in diesem Jahr bedeuten, dass die Normalisierung der Zinssenkungen, die die FOMC-Teilnehmer Ende letzten Jahres in den Dot-Plot eingezeichnet haben, nun weiter in der Zukunft lieg", urteilt Goldman-Ökonom David Mericle in einer Mitteilung. "Aber wir vermuten, dass der Median des Dot-Plots für 2025 weiterhin zwei Zinssenkungen für dieses Jahr zeigt, um zu vermeiden, dass die jüngste Marktvolatilität weiter angeheizt wird."

Obwohl Goldman der Ansicht ist, dass die wahrscheinlichste Entwicklung für die Fed darin besteht, zwei Zinssenkungen trotz der Unsicherheit anzuzeigen, ist die aktuelle Marktpreisbildung sogar etwas aggressiver.

Die Futures auf die Fed-Funds-Märkte zeigten am Montagnachmittag laut dem CME Group FedWatch Tool eine 50-50-Chance für drei Zinssenkungen bis zum Ende des Jahres. Die Märkte erwarten, dass die erste Senkung im Juni erfolgt.

Jerome Powell, der Vorsitzende der Federal Reserve, äußerte am 7. März in seinen letzten Kommentaren vor dem Treffen diese Woche vorsichtige Töne und deutete an, dass das FOMC nicht in Eile ist, Zinssenkungen vorzunehmen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 1,093USD auf Forex (18. März 2025, 17:54 Uhr) gehandelt.

