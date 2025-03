Aktien Frankfurt Schluss Dax mit Rekord - Bundestag stimmt Finanzpaket zu Die Aussicht auf milliardenschwere Investitionen in Infrastruktur und Rüstung hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter angetrieben. Schon bevor der Bundestag am Nachmittag grünes Licht für das Finanzpaket gegeben hatte, war der Dax auf ein …