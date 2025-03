Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & Co. glänzen, US-Märkte schwächeln

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes Verluste verzeichnen. Der DAX notiert aktuell bei 23.363,74 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,52%. Der MDAX zeigt eine noch stärkere Performance mit einem Anstieg von 0,93% und steht bei 29.961,93 Punkten. Besonders hervorzuheben ist der SDAX, der mit einem Zuwachs von 1,84% auf 16.612,18 Punkte den stärksten Anstieg unter den deutschen Indizes aufweist. Auch der TecDAX legt zu und steht mit einem Plus von 0,54% bei 3.845,25 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine negative Tendenz. Der Dow Jones fällt um 0,96% und notiert bei 41.442,44 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen noch stärkeren Rückgang von 1,25% und steht bei 5.605,97 Punkten. Diese Entwicklung deutet auf eine unterschiedliche Marktstimmung in Europa und den USA hin, wobei die deutschen Märkte heute eine positive Performance zeigen, während die US-Märkte Verluste hinnehmen müssen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 5.45%.Auch die Deutsche Bank konnte um 4.26% zulegen, gefolgt von Bayer mit einem Plus von 4.22%.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. Heidelberg Materials fiel um 1.50%, während Beiersdorf und Vonovia mit -1.53% und -1.88% ebenfalls im Minus landeten.Im MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem beeindruckenden Anstieg von 12.44% hervor. HENSOLDT folgt mit 5.66%, während Wacker Chemie um 4.58% zulegte.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Verluste. Deutsche Wohnen fiel um 1.65%, Gerresheimer um 2.37% und Redcare Pharmacy verzeichnete den stärksten Rückgang mit -4.73%.Im SDAX führt Deutz mit einem bemerkenswerten Anstieg von 20.70%. adesso und RENK Group folgen mit Zuwächsen von 12.09% und 9.87%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls stark negativ. Mutares fiel um 4.72%, Springer Nature um 5.67% und Alzchem Group verzeichnete den größten Rückgang mit -6.86%.Im TecDAX sind HENSOLDT und ATOSS Software die Spitzenreiter mit Zuwächsen von 5.66% und 4.90%. Kontron konnte ebenfalls um 4.10% zulegen.Die TecDAX-Flopwerte zeigen geringere Verluste, angeführt von Qiagen NV mit -0.25%, gefolgt von Sartorius Vz. mit -0.93% und Formycon mit -3.10%.Im Dow Jones konnten Verizon Communications und Unitedhealth Group jeweils um 0.65% zulegen, während Johnson & Johnson um 0.55% stieg.Die Flopwerte im Dow Jones sind deutlich ausgeprägter, mit Walmart, das um 1.70% fiel, Amazon mit -1.91% und IBM, das den stärksten Rückgang mit -2.58% verzeichnete.Im S&P 500 sticht Millrose Properties Registered (A) mit einem Anstieg von 10.95% hervor. Discover Financial Services und The Mosaic folgen mit Zuwächsen von 2.69% und 2.30%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Verluste, angeführt von Carnival Corporation mit -3.49%, Super Micro Computer mit -3.58% und First Solar mit -3.78%.