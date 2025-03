Die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International arbeiten zusammen, um die Welt von Pokémon Stein für Stein zum Leben zu erwecken (FOTO)

Billund (ots) - Heute haben die LEGO Gruppe und The Pokémon Company

International eine neue mehrjährige Partnerschaft angekündigt, die LEGO®

Pokémon(TM) erstmals ab 2026 für die Fans zum Leben erwecken wird.



Seit dem Debüt der Pokémon Franchise träumen die Fans davon, Pokémon-Trainer zu

werden. Jetzt können sie dieses Erlebnis noch weiter vertiefen... Stein für

Stein. Diese neue Partnerschaft wird die Welt von Pokémon auf ganz neue Weise

erlebbar machen und es den Fans ermöglichen, geliebte Pokémon in Form von LEGO

Steinen zu bauen.





Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der LEGO Gruppe , sagte: "Wir

sind begeistert, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die eine so tief

verwurzelte und leidenschaftliche Fangemeinde wie Pokémon hat. Zusammen möchten

wir unseren gemeinsamen Zielgruppen das bieten, wonach sie uns gefragt haben.

Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Partnerschaft durch die unendlichen

Möglichkeiten des LEGO Spiels und die aufregenden Abenteuer, die die Welt von

Pokémon bietet, eine Reihe neuer Möglichkeiten für Trainer und Fans

gleichermaßen schaffen wird."



Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer bei The Pokémon Company

International , fügte hinzu: "Die LEGO Gruppe und Pokémon teilen starke Werte in

Bezug auf Vorstellungskraft, Kreativität und Spaß, was diese Partnerschaft

perfekt macht, um einzigartige, bedeutsame und ansprechende Möglichkeiten zu

bieten, wie Trainer die Pokémon Marke erleben können. Die Zusammenarbeit mit dem

erstklassigen Team der LEGO Gruppe und ihre Hingabe und Leidenschaft für das

Projekt haben zu einer innovativen und bahnbrechenden Zusammenarbeit geführt,

die die Fans überraschen und erfreuen wird. Wir können es kaum erwarten, die

Reaktionen sowohl der LEGO Fans als auch der Pokémon-Community im Jahr 2026 zu

erleben."



Die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International haben beide eine lange

Geschichte darin, die Grenzen des sozialen Spiels zu erweitern, was im Kern

dieser Partnerschaft steht. Zum ersten Mal wird die LEGO Gruppe die beliebtesten

Pokémon auf eine brandneue Weise zum Leben erwecken, mit Spielerlebnissen, die

neue und bestehende Fans gleichermaßen begeistern werden.



Die Fans sollten ihren Pokédex bereithalten, um die Welt von LEGO Pokémon zu

erleben, die 2026 auf sie zukommt. Weitere Informationen gibt es unter:

www.lego.com/pokemon (https://www.lego.com/themes/pokemon/about)



Über die LEGO Gruppe



Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in

ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO® System in Play" ermöglicht Kindern und

erwachsenen Fans mit LEGO® Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was

sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von

Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen

Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist

die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte

werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere

Informationen: www.LEGO.com (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url

=https%3A%2F%2Fwww.lego.com%2F&data=05%7C02%7Cjan.sturm%40LEGO.com%7Cb88b0446612

844779e5408dd3f6f7ab0%7C1d0635156cad41959486ea65df456faa%7C0%7C0%7C6387364703539

55866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOi

JXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FKBrwBWYvsA5OxpeCs

%2FEf5GJmYhWDg7lqig7tyUusH4%3D&reserved=0) .



Über Pokémon



Die Pokémon Company International, eine Tochtergesellschaft der Pokémon Company

in Japan, verwaltet die Marke außerhalb Asiens und ist verantwortlich für

Markenmanagement, Lizenzierung, Marketing, das Pokémon Sammelkartenspiel, die

animierte TV-Serie, Home Entertainment und die offizielle Pokémon-Website.

Pokémon wurde 1996 in Japan eingeführt und ist heute eines der beliebtesten

Kinderunterhaltungsangebote der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.pokemon.com/ .



