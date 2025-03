INTERNORGA 2025 begeistert die Branche und erzeugt Aufbruchsstimmung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Die INTERNORGA setzte vom 14. bis 18. März in Hamburg neueMaßstäbe und begeisterte den gesamten Außer-Haus-Markt. Unter dem Motto "WoTrends laufen lernen." rückte sie auch in diesem Jahr die neuesten Entwicklungenin den Fokus und bot so den kompletten Marktüberblick - von innovativenKonzepten zahlreicher Newcomer und Start-ups bis hin zu wegweisenden Impulseninternationaler Player. Mit dem beeindruckenden Angebot der rund 1.200Ausstellenden, einem einzigartigen Mix aus praxisnahen Talks, informativenKongressen und spannenden Wettbewerben sowie umfangreichenNetworking-Möglichkeiten schaffte die internationale Leitmesse ein motivierendesund begeisterndes Gesamterlebnis für ihre Gäste. Hamburg wurde damit erneut zudem zentralen Treffpunkt, wo Trends der internationalen Food- und Hospitality-Branche nicht nur präsentiert, sondern auch aktiv gestaltet wurden.Eine Ananas auf zwei Beinen vor peachfarbenem Hintergrund - so begrüßte dieINTERNORGA 2025 erstmals ihre Gäste und ließ das Motto der internationalenLeitmesse "Wo Trends laufen lernen." buchstäblich lebendig werden. "UnsereAusstellenden haben es ebenfalls als Einladung verstanden - Produktpremieren,Innovationen und Neuheiten präsentierten sich in einer noch nie dagewesenenVielfalt", so Matthias Balz , Director INTERNORGA. "Das erfüllt uns mit großerFreude, betont die enge Partnerschaft zwischen allen Beteiligten undunterstreicht den hohen Stellenwert der INTERNORGA für die gesamteAußer-Haus-Branche." Maßgeblich für diese Entwicklung war nicht zuletzt der neueTrendbereich Future Food. Visionäre Unternehmen zeigten dort eindrucksvoll, wiepflanzenbasierte Produkte, alternative Proteine, Foodtech und Fermentation dieErnährung von morgen im Außer-Haus-Markt neu definieren. Dieser zukunftsweisendeBereich für nachhaltige Ernährungskonzepte ergänzte die beliebte Newcomers Areaperfekt und unterstrich so zusammen mit dem Angebot an digitalen Lösungen rundum das AI CENTER den innovativen Geist des Events.Fachmesse mit Wow-Effekt: Spannende Highlights und nachhaltige LösungenDie INTERNORGA überraschte nicht nur mit außergewöhnlichen Neuheiten derAusstellenden - auch beim Rahmenprogramm kamen die rund 85.000 Besuchenden vollauf ihre Kosten. Bereits am Vortag der Veranstaltung brachte das InternationaleFoodservice-Forum als größter und bedeutendster Fachkongress die Branchezusammen und bot genauso wie die einzigartige Afterwork-Lounge OFF THE RECORDein informatives und abwechslungsreiches Programm. Spannend wurde es nicht nurbei den renommierten Awards wie dem INTERNORGA Zukunftspreis , dem NEXT CHEFAWARD und dem Deutschen Gastro-Gründerpreis - der in diesem Jahr sein