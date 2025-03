Börsen Update USA - 18.03. - US Tech 100 schwach -1,46 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:51) bei 41.588,11 PKT und fällt um -0,61 %.

Top-Werte: Verizon Communications +1,45 %, Unitedhealth Group +0,99 %, Chevron Corporation +0,50 %, Johnson & Johnson +0,47 %, Amgen -0,11 %

Flop-Werte: IBM -2,57 %, NVIDIA -2,50 %, Walmart -2,30 %, Sherwin-Williams -1,85 %, Microsoft -1,70 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:51) bei 19.524,03 PKT und fällt um -1,46 %.

Top-Werte: Intel +1,00 %, Monster Beverage +0,92 %, Coca-Cola Europacific Partners +0,77 %, Zscaler +0,43 %, Charter Communications Registered (A) +0,27 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -9,12 %, MercadoLibre -4,50 %, Tesla -4,48 %, The Trade Desk Registered (A) -3,96 %, Palantir -3,55 %

Der S&P 500 steht bei 5.619,31 PKT und verliert bisher -1,01 %.

Top-Werte: Discover Financial Services +3,15 %, Viatris +2,15 %, Cencora +1,98 %, Capital One Financial +1,98 %, Fidelity National Information Services +1,98 %

Flop-Werte: Super Micro Computer -7,11 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -6,53 %, Norwegian Cruise Line -4,83 %, First Solar -4,71 %, Tesla -4,48 %